ຂ່າວສານ

ອົດສະຕາລີ ໜູນຊ່ວຍບັນດາເຄື່ອງອຸປະກອນເພື່ອຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດຮັກສາສັນຕິພາບສປຊໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ.
ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Hugh Jeffrey, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອົດສະຕາລີ ທີ່ການພົບປະກັບນາຍທະຫານ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Hugh Jeffrey, ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອົດສະຕາລີ ໄດ້ເປັນປະທານຮ່ວມພິທີມອບ - ຮັບເຄື່ອງອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີມູນຄ່າ 240.000 USD, ໂດຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອົດສະຕາລິ ອຸປະຖຳໃຫ້ກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານພົນໂທ ຮ່ວາງຊວັນຈຽນ ຢືນຢັນວ່າ, ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍ່ພັດທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມີປະສິດທິຜົນ. ໃນນັ້ນ, ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນບັນດາຊຸດບຳລຸງສ້າງດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ, ຝຶກອົບຮົບການຂົນສົ່ງດ້ານການແພດທາງການບິນ ແລະ ຫຼັກການນຳໃຊ້ອາວຸດ. ອົດສະຕາລີ ກໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ການຝືກອົບຮົມຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຈຳນວນໜຶ່ງ. ຜ່ານນັ້ນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ອົດສະຕາລີ ຍາມໃດກໍ່ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຕາມນັກຂ່າວ ສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (VNA) ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມ ສູນກາງພັກ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ຈັດພິທີໂຮມຊຸມນຸມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສື່ມວນຊົນ, ການພິມ ແລະ ຈຳໜ່າຍຂອງ ລາວ ຄົບຮອບ 75 ປີ (13 ສິງຫາ 1950 – 13 ສິ່ງຫາ 2025) ຢ່າງສົມກຽດ.
