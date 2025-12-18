ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ເພີ່ມ 5 ປະເທດເຂົ້າໃນບັນຊີເກືອດຫ້າມພົນລະເມືອງເຂົ້າເມືອງ
ວັນທີ 16 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ລົງເຊັນແຈ້ງການສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນ ແລະ ຈຳກັດການເຂົ້າເມືອງ ອາເມລິກາ ຂອງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ, ໂດຍເພີ່ມເຕີບ 5 ປະເທດເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ເກືອດຫ້າມການໄປມາ ແລະ ຈັດວາງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດໃໝ່ສຳລັບປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມທີ່ພວມດຳເນີນ ແນໃສ່ຮັດແໜ້ນບັນດາມາດຕະຖານເຂົ້າເມືອງຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບການໄປມາ ແລະ ເຂົ້າຕັ້ງຖິ່ນຖານ.
ເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ອອກແຈ້ງການທີ່ວ່າ ພົນລະເມືອງຂອງ 12 ປະເທດ ຈະຖືກຫ້າມເຂົ້າເມືອງ ອາເມລິກາ, ໃນຂະນະທີ່ ມີພົນລະເມືອງຈາກ 7 ປະເທດອື່ນ ຈະຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ. ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຟື້ນຟູນະໂຍບາຍໜຶ່ງທີ່ມີລັກສະນະເປັນຂີດໝາຍໃນອາຍຸການທຳອິດຂອງທ່ານ.
ວັນທີ 16 ທັນວາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ມີແຈ້ງການເປີດກວ້າງບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດທີ່ມີພົນລະເມືອງຖືກຫ້າມເຂົ້າເມືອງ ອາເມລິກາ, ເພີ່ມຕື່ມປະເທດ ບວັກກີນາ ຟາໂຊ, ມາລີ, ນີເຊ, ຊູດັງໃຕ້ ແລະ ຊີຣີ. ອາເມລິກາ ກໍຈັດວາງຂໍ້ຈຳກັດຢ່າງສິ້ນເຊີງສຳລັບການໄປມາຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ໜັງສືຜ່ານແດນໂດຍອຳນາດການປົກຄອງ ປາແລັດສະຕິນ ສະໜອງ.