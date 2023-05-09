Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ມຽນມາ

ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2023, ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຄວາມເຫັນດີ 5 ຂໍ້ກ່ຽວກັບ ມຽນມາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)

ດ້ວຍຖານະເປັນປະເທດປະທານ ອາຊຽນ 2023, ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດຄວາມເຫັນດີ 5 ຂໍ້ກ່ຽວກັບ ມຽນມາ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ມຽນມາ ຜ່ານສູນ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໄພພິບັດ. ວັນທີ 08 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນຫວງ ຈາກາຕາ, ກ່າວຄຳເຫັນກ່ອນຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Joko Widodo, ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ກໍ່ເຕື້ອງເຖິງສະພາບການຢູ່ ຊູດັງ, ຮຽກຮ້ອງບັນດາຝ່າຍປະທະກັນຢູ່ປະເທດນີ້ດຳເນີນການເຈລະຈາສົນທະນາ ເພື່ອຊອກຫາມາດຕະການຢຸດຕິການປະທະກັນໃນປະຈຸບັນ.

        ໃນເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ປະເທດເຈົ້າພາບ ອາຊຽນ ພວມຮັດແໜ້ນບັນດາມາດຕະການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກຽມພ້ອມດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຄົບຊຸດເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 42.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ເປັນສະມາຊິກຕັ້ງໜ້າ, ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ສະແດງໃຫ້ຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ ແລະ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຈຂອງບັນດາປະເທດ ແມ່ນສູ້ຊົນນຳ ອາຊຽນ ໃຫ້ກາຍເປັນຈຸດສຸມ, ເປັນກຳລັງໜູນຂອງການເຕີບໂຕ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top