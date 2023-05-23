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ຂ່າວສານ

ອາຊີ - ປາຊີຟິກ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-26 ພຶດສະພາ, ຕາມຮູບແບບເຊິງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 500 ທ່ານ.
  ຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ (ພາບ: Vietnam+)  

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບອົງການໂທລະຄົມມະນາຄົມພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ (APT) ຈັດກອງປະຊຸມກຸ່ມຖະແຫຼງຂ່າວຄວາມຖີ່ວິທະຍຸຂອງ APT ຄັ້ງທີ 31 (AWG-31).

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 22-26 ພຶດສະພາ, ຕາມຮູບແບບເຊິງໜ້າສົມທົບກັບທາງໄກ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ແທນກວ່າ 500 ທ່ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຖີ່, ຄຶ: ຊອກຫາຄວາມຖີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ 6G; ເຕັກໂນໂລຊີ 6G; ເປີດກວ້າງຄວາມຖີ່ໃຫ້ແກ່ອິນເຕີເນັດ wifi, ເຕັກໂນໂລຊີ 5G; ແບ່ງປັນມາດຕະການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບກວດພົບ ແລະ ຕ້ານສະຖານນີສົ່ງສັນຍານປອມ; ນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ລວມລະຫວ່າງບັນດາເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມທະວີການສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຕອບສະໜອງບັນດາພະຍາດໃນອະນາຄົດ

ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງການເພີ່ມທະວີການສຳຜັດ ແລະ ຜະລິດວັກຊິນຕອບສະໜອງບັນດາພະຍາດໃນອະນາຄົດ

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ແບ່ງປັນການພົບເຫັນຂອງ 3 ການຄົ້ນຄວ້າ
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ບໍລິການຮູບພາບ


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