Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ມາ​ເລ​ເຊຍ ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຈັບ​ຫາ​ປາ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​ຈົດ​ທະ​ບຽນ (IUU)

ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ເພື່ອບັນລຸວົງເງິນສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 20 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທະເລ.
ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ທ່ານ Nushirwan Zainal Abidin, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ (ພາບ: TTXVN)

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຢູ່ ກົວລາ ລຳເປີ, ມາເຊເຊຍ, ວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Adina Kamarudin, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ທະເລ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ ແລະ ທ່ານ Nushirwan Zainal Abidin, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ເພື່ອບັນລຸວົງເງິນສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 20 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທະເລ.

ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາຈັບຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຈົດທະບຽນ (IUU). ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າ, ໝາກຜົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕ້ານ IUU ແລະ ພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ແລກປ່ຽນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກໍລະນີເຮືອຫາປາ, ຊາວປະມົງລະເມີດຂໍ້ກຳນົດລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອສົມທົບກັນແກ້ໄຂ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂໍເປັນກຽດນຳສະເໜີ 10 ເຫດການ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ:
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top