ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ແລະ ມາເລເຊຍ ຮ່ວມມືກັນແກ້ໄຂບັນຫາຈັບຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຈົດທະບຽນ (IUU)
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຢູ່ ກົວລາ ລຳເປີ, ມາເຊເຊຍ, ວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານ ດັ້ງຮ່ວາງຢາງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Adina Kamarudin, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ທະເລ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ມາເລເຊຍ ແລະ ທ່ານ Nushirwan Zainal Abidin, ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ. ນະທີ່ນີ້, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ເພື່ອບັນລຸວົງເງິນສອງຝ່າຍໃຫ້ໄດ້ 20 ຕື້ USD ໂດຍໄວ ແລະ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ການສຶກສາ; ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືທາງທະເລ.
ສອງຝ່າຍກໍເຫັນດີສືບຕໍ່ຮ່ວມມືແກ້ໄຂບັນຫາຈັບຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຈົດທະບຽນ (IUU). ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ກໍໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຄວາມກ້າວໜ້າ, ໝາກຜົນເຊິ່ງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ໃນວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ແລະ ຢັ້ງຢືນຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຕ້ານ IUU ແລະ ພັດທະນາອາຊີບຫາປາແບບຍືນຍົງ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU, ແລກປ່ຽນ, ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນດາກໍລະນີເຮືອຫາປາ, ຊາວປະມົງລະເມີດຂໍ້ກຳນົດລະຫວ່າງສອງປະເທດເພື່ອສົມທົບກັນແກ້ໄຂ.