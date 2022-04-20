ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການປະສານງານການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍທັງ 5 ຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ 14 / 15 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຂອງແຜນການສັງລວມການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ 2025 (MPAC 2025).
ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງ ຄະນະກຳມະການປະສານງານການເຊື່ອມຈອດອາຊຽນ
ວັນທີ 18 ເມສາ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫງວຽນຫ໋າຍບັ່ງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອາຊຽນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2022 ຂອງ ຄະນະກຳມະການປະສານງານການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ (ACCC 1/2022) ຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາອາຊຽນ ຢູ່ ຈາກາຕາ (ອິນໂດເນເຊຍ). ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍທັງ 5 ຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ 14 / 15 ຂໍ້ລິເລີ່ມ ຂອງແຜນການສັງລວມການເຊື່ອມຈອດ ອາຊຽນ 2025 (MPAC 2025). ໃນເວລາຈະມາເຖິງ, ອາຊຽນຈະສຸມແຫຼ່ງກຳລັງ, ຂົນຂວາຍບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເຂົ້າຮ່ວມການໜູນຊ່ວຍ ແລະ ຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການໃນຂົງເຂດຍຸດທະສາດ. ລະອຽດແມ່ນ, ອາຊຽນ ຈະໃຫ້ບຸລິມະສິດຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼື ສືບຕໍ່ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ ກ່ຽວກັບການຕີລາຄາອະນາຄົດ ຂອງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບຍືນຍົງ ແລະ ບັນດາບຸລິມະສິດຫຼັງໂຄວິດ - 19, ສ້າງ ຖານຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການຄ້າ…
ນອກຈາກນັ້ນ, ນອກຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃນວົງກ້ວາງ ກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ MPAC 2025, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຍຸດທະສາດສື່ສານຂອງ MPAC 2025 ໃນປີ 2022.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)