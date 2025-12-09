ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ຝລັ່ງໃນໂອກາດວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດ ແລະ ປີໃໝ່ສາກົນ 2026
ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວຝລັ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການເດີນທາງໄປທ່ອງທ່ຽວຍາມລະດູຄຼິດສະມາດ ແລະ ທ້າຍປີສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ, ໃນນັ້ນ ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບ ພັກຜ່ອນຫຼາຍວັນ ເຊິ່ງຊາວຝລັ່ງມີຄວາມສົນໃຈ. ຕົວເລກຂອງ ລະບົບວິເຄາະ Orchestra ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ສະມາຄົມວິສາຫະກິດ ທ່ອງທ່ຽວຝລັ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈຳນວນແຂກທ່ອງທ່ຽວຈອງ tour ທ່ອງທ່ຽວ ວັນບຸນ ຄຼິດສະມາດຂອງປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 5,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້. ໃນກຸ່ມບັນດາສະຖານທີ່ນັດພົບພັກຜ່ອນຫຼາຍວັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດ. ທ່ານ Patrice Caradec, ປະທານ Seto ສະມາຄົມບັນດາບໍລິສັດບໍລິຫານການທ່ອງທ່ຽວຝລັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຫວຽດນາມ ຍັງບໍ່ມີເວລາໃດດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວຝລັ່ງມາ ທ່ຽວຫຼາຍຄືຈັ່ງຊີ້ ນັບແຕ່ເວລາພາຍຫຼັງພະຍາດໂຄວິດ - 19”. ຫວຽດນາມ ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຄືແມ່ນສະຖານທີ່ນັດພົບທີ່ມີກຳລັງດຶງດູດພິເສດ, ຍ້ອນມີທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ມີວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກ.