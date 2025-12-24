ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບອາຊຽນ ຟື້ນຟູສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທໂດຍໄວ
ກ່ວາຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ພິເສດກ່ຽວກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ລະຫວ່າງກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທທີ່ດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ທັນວາຢູ່ Kuala Lumpur, ມາເລເຊຍ, ທ່ານ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຮູ້ສຶກວິຕົກກັງວົນທີ່ສຸດຕໍ່ສະພາບການ ແລະ ບັນດາການກະທົບຫຍໍ້ທໍ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ປະຊາຊົນ ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ, ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສອງຝ່າຍຈົ່ງລະງັບໃຈຢ່າງສຸດຂີດ, ບໍ່ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດ, ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ສປຊ, ກົດບັດ ອາຊຽນ ແລະ ສົນທິສັນຍາເປັນມິດ ແລະ ຮ່ວມມືຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC), ທ່ານສະແດງຄວາມປາດຖະໜາວ່າສອງຝ່າຍຈະບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໂດຍໄວ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມ ແລະ ວິທີເຂົ້າເຖິງທີ່ເໝາະສົມໃນອາຊຽນ, ໃນນັ້ນມີການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງບັນດາກົນໄກເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ທີ່ອາຊຽນຍັງມີຢູ່ແລ້ວ, ຊ່ວຍກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທຟື້ນຟູສັນຕິພາບ, ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ. ກອງປະຊຸມໄດ້ອອກຖະແຫຼງການປະທານອາຊຽນ ໃນນັ້ນຮັບຮູ້ກຳປູເຈຍ ແລະ ໄທ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຢຸດຍິງ ແລະ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຊາຍແດນໃນວັນທີ 24 ທັນວາ.