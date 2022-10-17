ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນຢູ່ງານຕະຫຼາດນັດອຸດສາຫະກຳທັນຍາຫານສາກົນ Sial Paris 2022
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 80 ຮ້ານຂອງວິສາຫະກິດສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ.
ໃນຂອບເຂດໂຄງການສົ່ງເສີມການຄ້າແຫ່ງຊາດ, ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ການຄ້າ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະນັກທຸລະກິດເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດອຸດສາຫະກຳທັນຍາຫານສາກົນ Sial Paris 2022 ເຊິ່ງດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15 – 19 ຕຸລາ 2022, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ປະເທດຝລັ່ງ.
ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ກ່ອນມາຮອດປະຈຸບັນ ດ້ວຍຮ້ານວາງສະແດງກວ່າ 80 ຮ້ານຂອງວິສາຫະກິດສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ. ບັນດາຮ້ານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງບັນດາຜະລິດຕະພັນຄື: ນ້ຳເຜິ້ງ, ໝາກພິກໄທ, ຜັກ, ໝາກໄມ້, ເຂົ້າສານ… ຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ຕະຫຼາດ ເອີລົບ.
ປີນີ້, Sial Paris 2022 ດຶງດູດວິສາຫະກິດປະມານ 7.000 ແຫ່ງເຂົ້າຮ່ວມ ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນ 400.000 ຢ່າງ ທີ່ມາຈາກ 119 ປະເທດໃນໂລກ. ຄາດວ່າ, ງານຕະຫຼາດນັດຄັ້ງນີ້ຈະຕ້ອນຮັບຜູ້ມາຊົມ 310.000 ເທື່ອຄົນ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍກວ່າ 200 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
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