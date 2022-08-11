ຂ່າວສານ
ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 2.010 ຄົນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ
ນັບແຕ່ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 11,3 ລ້ານຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.
ພາບປະກອບ
ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 2.010 ຄົນ, ຫຼຸດລົງ ກວ່າ300ຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ. ໃນມື້ດຽວກັນ, ມີຄົນເຈັບເກືອບ 5.300 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງ.
ນັບແຕ່ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 11,3 ລ້ານຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 43.000 ຄົນ, ກວມ 0,4% ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)