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ຂ່າວສານ

ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 2.010 ຄົນໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ

ນັບແຕ່ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 11,3 ລ້ານຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

ນັບແຕ່ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 11,3 ລ້ານຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ.

   

ພາບປະກອບ

ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 2.010 ຄົນ, ຫຼຸດລົງ  ກວ່າ300ຄົນເມື່ອທຽບໃສ່ວັນທີ 9 ສິງຫາ. ໃນມື້ດຽວກັນ, ມີຄົນເຈັບເກືອບ 5.300 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ ແລະ 1 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ແຂວງ ໄຕນິງ.

ນັບແຕ່ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນການແຜ່ລະບາດ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກວ່າ 11,3 ລ້ານຄົນ, ຢືນອັນດັບ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄ້ວນ

   ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ຫວຽດນາມ ມີຫຼາຍກວ່າ 43.000 ຄົນ, ກວມ 0,4% ຂອງຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມທາງໄກຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງລັດບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການສຳຄັນແຫ່ງຊາດ, ຈຸດສຸມຂະແໜງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ

ກອງປະຊຸມໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສຳນັກງານລັດຖະບານກັບ 33 ສະຖານທີ່ຢູ່ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນຂຶ້ນກັບສູນກາງ ທີ່ມີໂຄງການ, ກິດຈະກຳຈຸດສູມ.
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