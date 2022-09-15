ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ນຳການພົວພັນລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ, ທ່ານເລຂາທີໜຶ່ງ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ບຸ່ຍກວາງຮຸຍ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດໂຮ່ຈິມິນ ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມ - ລາວ, ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມພັດທະນາສາຍພົວພັນນີ້ໃຫ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃຫມ່. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ໄດ້ຈັດຕັ້ງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົບປະແລກປ່ຽນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດດ້ວຍຮູບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ອຸດົມສົມບູນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ.. ບັນດາຜົນງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ ແລະ ຕີລາຄາສູງຈາກການນຳພັກ ແລະ ລັດຂອງສອງປະເທດ.
ທາງຝ່າຍລາວ, ທ່ານເລຂາທິການ ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ມອນໄຊ ລາວມົວຊົ່ງ ຢືນຢັນວ່າ: ລາຍການພົບປະມິດຕະພາບຊາວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແລະ ລາຍການ “ເດີນຕາມຮອຍຜູ້ນຳ” ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດ. ຢືນຢັນຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງຊາວໜຸ່ມສອງປະເທດໃນການປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາ, ຮັດແໜ້ນ ແລະ ເພີ່ມທະວີສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.