ຂ່າວສານ
ສະຫງວນບຸລິມະສິດຫຼາຍທີ່ສຸດໃຫ້ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ວັນທີ 17 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ເນື່ອງໃນໂອກາດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດເວທີປາໄສຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອການເຕີບໂຕສີຂຽວ ແລະ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາທົ່ວໂລກ (P4G) ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນັບແຕ່ວັນທີ 15 – 17 ເມສາ ປີ 2025.
ທ່ານປະທານປະເທດເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລາວຈະສືບຕໍ່ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃໝ່ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ກ່ວາອີກ, ປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍຂອງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຄັ້ງທີ XI ແລະ ແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 5 ປີຄັ້ງທີ IX ຢ່າງມີໄຊ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງສຳເລັດກອງະຊຸມໃຫຍ່ທົ່ວປະເທດຂອງພັກຄັ້ງທີ XII. ທ່ານປະທານປະເທດ ຢັ້ງຢືນແຜນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ສັດຊື່ບໍລິສຸດຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ສະຫງວນບຸລິມະສິດຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ສ່ວນທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ແບ່ງປັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງລາວໃນປີ 2025, ໃນນັ້ນປາດຖະໜາຢາກຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກືອງມາຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວ, ສົມທົບກັບຫວຽດນາມ ຈັດບັນດາເຫດການເຊີດຊູຄວາມສາມັກຄີສະໜິດຕິດພັນ, ໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ພ້ອມກັນພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.