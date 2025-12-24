Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ລາວ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບັນ​ດາ​ຂີດ​ໝາຍ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ພາຍຫຼັງ 40ປີ ແຫ່ງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ພາຍຫຼັງ 40 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດການປ່ຽນແປງໃໝ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງສັງຄົມນິຍົມ, ວາງແນວທາງພັດທະນາທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ຍົກສູງຖານະບົດບາດບົນເວທີສາກົນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ໃຫ້ການສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄຸນນະທາດ, ພຸມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະນຳພາປະເທດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ.

ຕາມທ່ານສົມສະຫວາດ ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 40ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ນັ້ນແມ່ນການສ້າງແນວທາງພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເໝາະສົມ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການເສດຖະກິດກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ມີໄຫວພິບ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ຍ້ອນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມນັບທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.

ທ່ານອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວອີກດ້ວຍ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

10 ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ

ຂໍເປັນກຽດນຳສະເໜີ 10 ເຫດການ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2025 ໂດຍສໍານັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ເປັນຜູ້ຄັດເລືອກ:
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top