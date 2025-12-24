ຂ່າວສານ
ລາວ ຕີລາຄາສູງບັນດາຂີດໝາຍພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ພາຍຫຼັງ 40ປີ ແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່
ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ, ທ່ານ ສົມສະຫວາດ ເລັ່ງສະຫວັດ, ອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ, ໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຄຸນນະທາດ, ພຸມປັນຍາ ແລະ ຄວາມຢຶດໝັ້ນຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະນຳພາປະເທດຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ພັດທະນາເທື່ອລະກ້າວ.
ຕາມທ່ານສົມສະຫວາດ ແລ້ວ, ໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນສຳເລັດອັນພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 40ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ນັ້ນແມ່ນການສ້າງແນວທາງພັດທະນາເສດຖະກິດທີ່ເໝາະສົມ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນລະຫວ່າງການປ່ຽນແປງໃໝ່ຈິນຕະນາການເສດຖະກິດກັບການຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ - ສັງຄົມ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ມີໄຫວພິບ, ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ. ຍ້ອນບັນດານະໂຍບາຍທີ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ລະດົມກຳລັງແຮງສັງລວມນັບທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ, ຍາດແຍ່ງແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງສຸດຂີດໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ.
ທ່ານອະດີດຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກໍໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດເຖິງຄວາມໝາຍຂອງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຍຸດທະສາດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວອີກດ້ວຍ./.