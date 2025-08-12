Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ມີຫຼາຍ​ລາຍ​ການ​ສະ​ແດງ​ສິ​ລະ​ປະ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ພິ​ທີ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 80 ປີ​ແຫ່ງວັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ແລະ ວັນ​ຊາດ 2 ກັນ​ຍາ

ລາຍການແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງຊາວຫວຽດນາມນັບລ້ານໆຄົນ ພ້ອມກັນເຊື່ອມຕົວພາຍໃຕ້ທຸງແດງດາວຄຳ.
ລາຍການສະແດງສິລະປະການເມືອງ “ປະເທດຊາດໃນຫົວໃຈ” (ພາບ: ຄະນະຈັດຕັ້ງ)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ສະໜາມກິລາແຫ່ງຊາດ ໝິດິ່ງ (ຮ່າໂນ້ຍ), ໜັງສືພິມເຍິນເຢິນ ສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຈັດລາຍການສະແດງສິລະປະການເມືອງ “ປະເທດຊາດໃນຫົວໃຈ”. ນີ້ແມ່ນເຫດການວັດທະນະທຳ - ການເມືອງເພື່ອແນໃສ່ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ (19/8/1945-19/8/2025) ແລະ ວັນສະຖາປະນາປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (2/9/1945- 2/9/2025). ລາຍການແມ່ນການປະສົມປະສານຂອງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງຊາວຫວຽດນາມນັບລ້ານໆຄົນ ພ້ອມກັນເຊື່ອມຕົວພາຍໃຕ້ທຸງແດງດາວຄຳ. ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ປະເທດຊາດບໍ່ຢູ່ໃສໄກ - ປະເທດຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງແຕ່ລະຄົນ”. ແລະກໍ່ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ສູນວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ, ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ດຳເນີນເຫດການສະແດງດົນຕີ “V Fest - ໄວໜຸ່ມທີ່ຟົດຟື້ນ”. ຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ຂອງເຫດການແມ່ນມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກສິລະປິນທີ່ຊື່ສຽງຫຼາຍຄົນຂອງວົງການບັນເທິງ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ, ຈະພ້ອມກັບລາວ ຮັກສາໝາກຜົນການປະຕິວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
