ຂ່າວສານ
ມີຜູ້ຮັບບາດເຈັບ - ເສຍຊີວິດໃນການປະທະກັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ອາບການິດສະຖານ - ປາກິດສະຖານ
ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ປາກິດສະຖານ ແລະ ອາບການິດສະຖານ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດມີ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ 5 ຄົນຮັບບາດເຈັບໃນການປະທະກັນຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງ 2 ປະເທດ, ຢູ່ເທດສະບານເຂດຊາຍແດນ Spin Boldak, ແຂວງ Kandahar ທາງພາກໃຕ້ ອາບການິດສະຖານ, ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 05 ທັນວາ.
ທ່ານ Mawlawi Abdul Karim Jihadyar, ເຈົ້າເມືອງ Spin Boldak, ແຂວງ Kandahar ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະທະກັນແກ່ຍາວປະມານ 2 ຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ພາຍຫຼັງກຳລັງປ້ອງກັນຊາຍແດນ ປາກິດສະຖານ ຍິງປືນເຂົ້າໃສ່ທາງ ອາບການິດສະຖານ, ເຮັດໃຫ້ກຳລັງຂອງ ອາບການິດສະຖານ ຕ້ອງໂຕ້ຕອບ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Mosharraf Zaidi, ໂຄສົກຂອງປະທານາທິບໍດີ ປາກິດສະຖານ ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ບັນດານາຍທະຫານ ອາບການິດສະຖານ ແມ່ນຝ່າຍໄດ້ “ຍິງປືນໂດຍໄຮ້ເຫດຜົນ” ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ Chaman.