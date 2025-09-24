ຂ່າວສານ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວເຜົ່າຂະແມ ສະຫຼອງວັນບຸນ Sene Dolta ແຫ່ງຄວາມສາມັກຄີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ 24/09/2025 ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ ໄດ້ສຸມໃສ່ລະດົມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ອຸ່ນອຽນໃຈອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ. ລາຍການສະແດງສິລະປະ (ພາບ: TTXVN)ຕອນບ່າຍວັນທີ 22 ກັນຍາ, ຢູ່ສະຖາບັນພຸດທະສາສະໜາ ນິກາຍນິລະຍານ ຂະແມ, ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ໄດ້ຈັດການສະຫຼອງ ວັນບຸນ Sene Dolta ປີ 2025 ໃຫ້ແກ່ ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ໃນບໍລິເວນ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະຫຼອງວັນບຸນ Sene Dolta - ສາມັກຄີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່, ເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ພັດທະນາ”, ລາຍການແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງ ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວເຜົ່າຂະແມ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາງ ໂຮ່ທິເກິມດາວ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກນະຄອນ, ປະທານຄະນະກຳມະການແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ນະຄອນ ເກິ່ນເທີ ເນັ້ນໜັກວ່າ ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນ ໄດ້ສຸມໃສ່ລະດົມ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອເບິ່ງແຍງດູແລຊີວິດການເປັນຢູ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ອຸ່ນອຽນໃຈອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ. ທ່ານນາງສະເໜີທຸກຂັ້ນ, ທຸກຂະແໜງການຜັນຂະຍາຍການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ, ລາຍການ, ໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ເພື່ອປັບປຸງໂຄງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍໃຫ້ສົມບູນແບບເທື່ອລະກ້າວ, ທ່ານນາງປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ຂະແມ ສືບຕໍ່ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອຳນາດການປົກຄອງເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໜ້າທີ່ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂະບວນການ, ບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)