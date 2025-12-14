ຂ່າວສານ
ພົບປະບັນດາອົງການຕາງໜ້າການທູດ ແລະ ສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດປະຈຳຢູ່ ຫວຽດນາມ
ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນການພົບປະ, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ປີ 2025 ແມ່ນປີທີ່ ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍຜົນງານກ່ຽວກັບວຽກງານພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ຜ່ານນັ້ນ ຢັ້ງຢືນໄດ້ບົດບາດຂອງຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ບັນດາຜົນງານນີ້ ໄດ້ແຜ່ກະຈາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງອອກສູ່ໂລກ ຍ້ອນມີການຮ່ວມເດີນທາງຂອງສື່ມວນຊົນສາກົນ.
ເມື່ອຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີໃຫ້ຮູ້ວ່າ ດຳລັດສະບັບເລກທີ 219 ທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດໃຊ້ໃນປີນີ້ ໄດ້ຍົກເວັ້ນໃບອະນຸຍາດອອກແຮງງານສຳລັບນັກຂ່າວມາປະຈຳການ, ພ້ອມທັງປົວແປງລະບຽບການວິຊາ ແລະ ພັກເຊົ່າຢ່າງເປັນທາງການ.