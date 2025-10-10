Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF: ເສດຖະກິດໂລກດີກວ່າການຄາດຄະເນ

ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກພວມ “ດີກວ່າຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ແຕ່ກໍບໍ່ດີກວ່າລະດັບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ”.
ສຳນັກງານກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

 ວັນທີ 08 ຕຸລາ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ກອງທຶນເງິນຕາສາກົນ (IMF) ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດທົ່ວໂລກພວມເຄື່ອນໄຫວເປັນຢ່າງດີກວ່າການຄາດຄະເນ, ນັບທັງເມື່ອຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ ແງ່ຫວັງການເຕີບໂຕໄລຍະກາງທີ່ບໍ່ມີຄວາມປະເອີບໃຈ.

        ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ອາເມລິກາ, ທ່ານນາງ Kristalina Georgieva ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ IMF ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດໂລກພວມ “ດີກວ່າຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ແຕ່ກໍບໍ່ດີກວ່າລະດັບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ”. ທ່ານນາງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ປະຈຸບັນ IMF ຄາດວ່າລະດັບເຕີບໂຕທົ່ວໂລກພຽງແຕ່ຊັກຊ້າລົງໜ້ອຍໜຶ່ງໃນປີນີ້ ແລະ ປີຕໍ່ໄປ, ດ້ວຍການເຕີບໂຕຮັກສາຢູ່ລະດັບປະມານ 3% ໃນໄລຍະກາງ, ຍ້ອນບັນດາເງື່ອນໄຂທີ່ດີກວ່າການຄາດຄະເນຢູ່ ອາເມລິກາ, ປະເທດພັດທະນາຈຳນວນໜຶ່ງ ພ້ອມກັບບັນດາຕະຫຼາດຫາກໍ່ພົ້ນເດັນ ແລະ ພວມພັດທະນາອື່ນໆ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ມີທາງອອກໃນການຮັບຮອງເອົາງົບປະມານຊົ່ວຄາວ

ສະພາສູງ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ມີທາງອອກໃນການຮັບຮອງເອົາງົບປະມານຊົ່ວຄາວ

ດ້ວຍຈຳນວນບັດເຫັນດີ 54 ບັດແລະ ບັດຄ້ານ 45 ບັດ, ສະພາສູງບໍ່ສາມາດຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກສາທາລະນະທີ່ຍົກອອກມາ ເພື່ອສະໜອງງົບປະມານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານຮອດກາງເດືອນ ພະຈິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top