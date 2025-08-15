Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ

ບັນດາສິດທິ ແລະ ຄວາມເສລີພື້ນຖານຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບຮູ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜ່ານບັນດາເອກະສານດ້ານກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 14 ສິງຫາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວສະເໜີໃຫ້ຮູ້ປະຕິກິຕິຍາຂອງ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບບົດລາຍງານສິດທິມະນຸດປະຈຳປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ, ໃນນັ້ນ ມີເນື້ອໃນສ່ອງແສງສະພາບການສິດທິມະນຸດຂອງ ຫວຽດນາມ, ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເສຍດາຍຍ້ອນບົດລາຍງານສິດທິມະນຸດປະຈຳປີຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ 2025 ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນສ່ອງແສງໄດ້ບັນດາຜົນງານ ແລະ ບາດກ້າວຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບົດລາຍງານກໍ່ສືບຕໍ່ຍົກອອກບັນດາຂໍ້ສັງເກດທີ່ບໍ່ພາວະວິໄສ, ອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການກວດກຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສະພາບການຕົວຈິງຢູ່ ຫວຽດນາມ.

ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ສິດທິມະນຸດແມ່ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຖືມະນຸດເປັນໃຈກາງ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຂອງວິວັດທະນາການແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ບັນດາສິດທິ ແລະ ຄວາມເສລີພື້ນຖານຂອງມະນຸດໄດ້ຮັບຮູ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ຜ່ານບັນດາເອກະສານດ້ານກົດໝາຍຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນຕົວຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ມະ​ນຸດ​ໂລກ 2025

ໄຂ​ງານ​ມະ​ຫາ​ກຳ​ກິ​ລາ​​ຫຸ່ນ​ຍົນ​ມະ​ນຸດ​ໂລກ 2025

ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນີ້ກໍ່ໄດ້ຂາຍປີ້ຄືກັນກັບການແຂ່ງຂັນກິລາຂອງມະນຸດດ້ວຍລາຄາແຕ່ 18-80 USD ຕາມແຕ່ລະນັດແຂ່ງຂັນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top