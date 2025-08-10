ຂ່າວສານ
ປະທານປະເທດ ເລື່ອງເກື່ອງ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອັງໂກລາ ຢ່າງຈົບງາມ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 08 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກນະຄອນຫຼວງ Luanda, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ອັງໂກລາ ຢ່າງຈົບງາມຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອັງໂກລາ Joao Manuel Goncalves Lourenco ແລະ ພັນລະຍາ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບທ່ານນາງ Mara Quiosa ຮອງປະທານພັກ ຂະບວນການປະຊາຊົນປົດປ່ອຍ ອັງໂກລາ (MPLA); ຢ້ຽມຢາມຫໍພິພິທະພັນປະຫວັດສາດກອງທັບ ອັງໂກລາ.
ກໍໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳອົງການລົງທຶນຂອງ ອັງໂກລາ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ພວມລົງທຶນຢູ່ ອັງໂກລາ.
ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບຂະໜາດການພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນສັງກາດໃໝ່, ທັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍນຳການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນໃນພາກພື້ນຄື ອີຢິບ ແລະ ອັງໂກລາ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ທັງຢັ້ງຢືນສານນະໂຍບາຍສຳຄັນຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ອາຟະລິກາ.