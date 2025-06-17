ຂ່າວສານ
ປະຊາຄົມສາກົນ ມານະພະຍາຍາມໄກ່ເກ່ຍການປະທະກັນກັນລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີີຣານ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວຢູ່ ໂອມານໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານ Johann Wadephul ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະເທດນີ້ພວມສົມທົບກັບບັນດາຄູ່ສຳພັນທະມິດຝລັ່ງ ແລະ ອັງກິດເພື່ອສະເໜີ ອີຣານ ດຳເນີນບັນດາການເຈລະຈາໃນທັນທີ ກ່ຽວກັບໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງປະເທດນີ້. ທ່ານ Johann Wadephul ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານ, ພ້ອມທັງຮຽກຮ້ອງອີຣານ ຍອມຮັບການສະເໜີການເຈລະຈາ.
ແລະກໍ່ໃນວັນ 15 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຮຽກຮ້ອງອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານມຸ່ງໄປເຖິງຂໍ້ຕົກລົງ, ພ້ອມທັງຖືວ່າ ສອງປະເທດຢູ່ພາກຕາເວັນອອກກາງນີ້ ຈະບັນລຸໄດ້ສັນຕິພາບໂດຍໄວ. ໃນບົດທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ Truth Social, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ເນັ້ນໜັ້ກວ່າ ອີຣານ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ຄວນບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໜຶ່ງ ແລະ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ການນຳ ອາເມລິກາ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພວມມີຫຼາຍການພົບປະ ແລະ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກ່ຽວກັບບັນຫານີ້, ແຕ່ບໍ່ເຜີຍລະອຽດ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານ Kirill Dmitriev ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ປະກາດວ່າ ລັດເຊຍ ຈະສວມບົດບາດຫຼັກແຫຼ່ງໃນການເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍແກ້ໄຂການປະທະກັນລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ອີຣານ.