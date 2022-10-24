ຂ່າວສານ
ປະທານສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ
ໂດຍການຮັບຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານເວືອງດີ້ງເຫວະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ແຊມແດັກ ໄຊຈູມ ປະທານສະພາສູງສຸດ ແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 24 ຕຸລາ ເຖິງວັນທີ 26 ຕຸລາ.
ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2022 ເປັນ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ, ກຳປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 55 ປີ ວັນແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງຊາດ (24 ມິຖຸນາ 1967), ປະກອບສ່ວນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມໃກ້ຊິດ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທາງການເມືອງ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ.