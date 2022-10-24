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ຂ່າວສານ

ປະທານສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍມາຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມຢ່າງເປັນທາງການ

ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2022 ເປັນ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ
  ທ່ານ ແຊມແດັກ ໄຊຈູມ ປະທານສະພາສູງສຸດ ແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ (ພາບ:TTXVN)  

ໂດຍການຮັບຄຳເຊີນຂອງ ທ່ານເວືອງດີ້ງເຫວະ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ, ທ່ານ ແຊມແດັກ ໄຊຈູມ ປະທານສະພາສູງສຸດ  ແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຂອງສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 24 ຕຸລາ ເຖິງວັນທີ 26 ຕຸລາ.

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່ສຳຄັນລະຫວ່າງ ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ແລະ ສະພາສູງແຫ່ງລາຊາອານາຈັກກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2022 ເປັນ “ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ-ກຳປູເຈຍ, ກຳປູເຈຍ-ຫວຽດນາມ”, ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 55 ປີ ວັນແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງຊາດ (24 ມິຖຸນາ 1967), ປະກອບສ່ວນໃນການເພີ່ມທະວີຄວາມໃກ້ຊິດ, ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນທາງການເມືອງ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ສອງອົງການນິຕິບັນຍັດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ຮຽກ​ໂຮມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ມຽນ​ມາ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ຕຸ​ລາ

ວັນທີ 23 ຕຸລາ, ສື່ມວນຊົນໄທ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ປະເທດ ປະທານອາຊຽນ 2022 ກຳປູເຈຍ ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການໂດຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມພິເສດ ຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ ປີ 2022 ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາມຽນມາ.
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