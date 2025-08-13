Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ບັນ​ດາ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸດ​ທະ​ລຸ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໃນ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ​ໃໝ່

ໂດຍກຳນົດການຮັບປະກັນຄວາມໝັນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງແຖວໜ້າຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ຫວຽດນາມ ໄດ້ ແລະ ພວມສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍສາມບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ວິທີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວິສາຫະກິດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳ, ຫັນຕາໜ່າງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝຢ່າງແຮງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່.

ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ, ສະໜອງໄຟຟ້າຢ່າງພຽງພໍນັ້ນແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປັດໄຈພື້ນຖານເພື່ອຮັບປະກັນການເພີ່ມຄວາມໄວຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຕັດສິນໃຈພາລະກິດ ຫັນປະເທດຊາດເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ໃນສະພາບການ, ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ໃນລະດັບສູງ ຍິ່ງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ລະດັບພະລັງງານໄຟຟ້າມີການເຕີບໂຕເທົ່າທຽມກັນ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ຕ້ອງມີວິທີການພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນບັນດາແຫຼ່ງໄຟຟ້າພື້ນຖານ, ໄຟຟ້າສີຂຽວ, ໄຟຟ້າສະອາດ ແລະ ຍືນຍົງ.

ບໍ່ປະໃຫ້ຂາດແຄນໄຟຟ້າຢ່າງເດັດຂາດ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ລົງກວດກາ, ກະຕຸຸກຊຸກຍູ້, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນປະຈຳເພື່ອຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການແຫຼ່ງໄຟຟ້າ, ຕາໜ່າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງ ຢຶດໝັ້ນບໍ່ປະໃຫ້ຂາດແຄນໄຟຟ້າໃນບໍ່ວ່າກໍລະນີໃດ. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກ ກຸ່ມບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ IV, ອາຍຸການ 2025 – 2030 ໃນວັນທີ 10 ສິງຫາຜ່ານມາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການວ່າ:

ຂະແໜງໄຟຟ້າ, ເປົ້າໝາຍຜະລິດໄຟຟ້າແມ່ນຕ້ອງຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ຕອບສະໜອງໄດ້ການຜະລິດການບໍລິໂພກ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ, ພ້ອມທັງຕ້ອງຕອບສະໜອງການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ເປົ້າໝາຍຕ້ອງເຮັດແນວໃດຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການພັດທະນາຂອງປະເທດຊາດ, ດ້ວຍຄວາມໄວຢູ່ລະດັບສອງຕົວເລກ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງທົດສອບໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງເປັນເຈົ້າການທາງດ້ານເຊື້ອເພິງເພື່ອຜະລິດໄຟຟ້າ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຂຸດຄົ້ນຖ່ານຫີນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງບືນຕົວຂຶ້ນຢູ່ Top 3 ໃນອາຊຽນ, ຍິ່ງໄປກ່ວານັ້ນຕ້ອງສູງກ່ວາອີກ. ໂດຍເນັ້ນໜັ້ກເຖິງແນວຄິດຊີ້ນຳແມ່ນຕ້ອງມີວິໄສທັດ, ມີຂັ້ນຕອນ, ຍ້ອນວ່າການລົງທຶນເຂົ້າຂະແໜງໄຟຟ້າແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ສຸດ, ໃນໄລຍະຍາວ, ຕ້ອງເພີ່ມຄວາມໄວ, ຢ່າງກະໂດດຂັ້ນກ່ວາອີກກ່ຽວກັບແຫຼ່ງ ແລະ ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ພິເສດແມ່ນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ໄຟຟ້າສະອາດ.

ທ່າອ່ຽງໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ໃນໂລກມີໄຟຟ້ານິວເຄຼຍກ່ວາ 400 ແຫ່ງ, ຫຼາຍປະເທດມີກ່ວາ 50%ແມ່ນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ. ບັນຫາແມ່ນຕ້ອງຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ, ການພັດທະນາ, ພິເສດແມ່ນໄຟຟ້ານິວເຄຼຍ, ແຫຼ່ງໄຟຟ້າສະອາດ, ຕ້ອງກ້າຫານ, ພັດທະນາແຫຼ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຢ່າງແຮງ.

ບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ

ບົນພື້ນຖານການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ, ຂະແໜງໄຟຟ້າກຳນົດບັນດາບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດ, ພິເສດແມ່ນໃນວຽກງານລົງທຶນກໍ່ສ້າງແຫຼ່ງ ແລະ ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ, ຕອບສະໜອງການວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ລື່ນກາຍຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ. ໂຄງການຕາໜ່າງສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ 500kV ສາມວົງຈອນ ກ໋ວາງແຈກ - ໂຝໂນ້ຍ ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດໃນເດືອນສິງຫາ 2024, ໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນສ້າງພຽງ 6 ເດືອນປາຍກໍ່ປະສົບຜົນສຳເລັດເປັນແບບຢ່າງ. ເສີມຂະຫຍາຍໝາກຜົນນີ້, ທ່ານຮອງເລຂາ ສະເພາະກິດຄະນະພັກ EVN  ຫງວຽນຮຶວຕວນ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ເພື່ອມີວິທີການບຸກທະລຸໃນວຽກງານລົງທຶນກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ. ຫຼຸດເວລາຫຼາຍກ່ວາອີກ ໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ, ການລົງທຶນຫັນຂະແໜງໄຟຟ້າເປັນທັນສະໄໝ ນັບແຕ່ຂັ້ນຕອນຜະລິດຈົນຮອດຂັ້ນຕອນສົ່ງໄຟຟ້າ, ຈຳໜ່າຍໄຟຟ້າ, ມີຄວາມສາມາດສະສົມແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນດ້ວຍຂອບຂະໜາດໃຫຍ່; ປະຕິບັດການຫັນພະລັງງານຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ; ປະຕິບັດສຳເລັດ 12 ໂຄງການແຫຼ່ງໄຟຟ້າ, ສູ້ຊົນເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ໂຄງການ LNG ກ໋ວາງແຈກ 3 ໃນປີ 2026 ແລະ ປະຕິບັດສຳເລັດໃນປີ 2030.

ໃນສະພາບການພື້ນຖານເສດຖະກິດຄາດວ່າມີການເຕີບໂຕສູງ, ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າຈະເພີ່ມແຕ່ 11 %ຂຶ້ນໄປ, ຮຽກຮ້ອງຂະແໜງໄຟຟ້າຕ້ອງມີການກະກຽມ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການສ້າງບັນດາແຜນສະໜອງໄຟຟ້າ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດຢ່າງຮອບດ້ານຕາມທິດໂປ່ງໃສ, ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບມາດຖານສາກົນ.

ໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ນະວັດຕະກຳໄດ້ກຳນົດແມ່ນບາດກ້າວບຸກທະລຸສຳຄັນແຖວໜ້າ, ແມ່ນກຳລັງໜູນຫຼັກເພື່ອພັດທະນາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ແລະ ການເງິນຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າຕາມທິດທັນສະໄໝ.

ບັນດາການຊີ້ນຳຢ່າງຂ້ຽວຂາດຈາກລັດຖະບານ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຂະແໜງໄຟຟ້າ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການພວມຫັນເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2045 ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນປະເທດພັດທະນາ, ມີລາຍຮັບສູງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໃນນັ້ນຄວາມໝັ້ນຄົງພະລັງງານແມ່ນໂຄງລ່າງຈຳເປັນ. ເປັນຕົ້ນແມ່ນໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມພວມປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ຍິ່ງຕ້ອງມີການດັດປັບຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍປ່ອຍອາຍພິດລົງລະດັບ “0” ໃນປີ 2050.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ບູ​ຊານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ພິ​ທີ​ເປີດ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສູນ​ໃຫຍ່ ຫວຽດ​ນາມ ປະ​ຈຳ ບູ​ຊານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ບັນດາຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເຊິ່ງນະຄອນບັນລຸໄດ້ໃນວິວັດການພັດທະນາ, ກາຍເປັນສູນເສດຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບທີ 2 ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ນະຄອນທ່າກຳປັ່ນໃຫຍ່ອັນດັບທີ 5 ໃນໂລກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top