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ຂ່າວສານ

ນິງທ້ວນ ສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ກັນຍາ, ກອງທຶນໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮ່ວມມືກັບພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ນິງທ້ວນ ຈັດຕັ້ງ “ກອງປະຊຸມສົ່ງເສີມ, ໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວນີງຖ້ວນ” ແລະ ເຫດການ “ວັນວັດທະນະທຳ, ທ່ອງທ່ຽວນີງທ້ວນ” ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022  
  ແນະນຳຜະລິດຕະພັນຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳຂອງນີງທ້ອນ  

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອແນະນຳ ແລະ ໂຄສະນາບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ນິງທ້ວນ ໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດທ່ອງທ່ຽວຢູ່ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ, ຫັນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສິມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ນິງທ້ວນ, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ. “ວັນວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນິງທ້ວນ” ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ປີ 2022 ດຳເນີນໄປດ້ວຍຫຼາຍການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຟົດຟື້ນ, ໃນນັ້ນລວມມີການສະແດງ ສິລະປະຟ້ອນລຳທຳເພງ,ແນະນຳເຄື່ອງດົນຕີ, ພົບປະແລກປ່ຽນ, ແນະນຳວາດຟ້ອນ, ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຂອງໝູ່ບ້ານອາຊີບຫັດຖະກຳ ພ້ອມກັບ 51 ຮ້ານວາງສະແດງ ແລະ ແນະນຳບັນດາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ຜະລິດຕະພັນ Ocop, ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວ, ບັນດາເບື່ອງອາຫານ ຂອງແຂວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ເຈິນ​ແທັງ ຄວນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​​ບົດ​ບາດ​ເປັນສູນ​ກາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ແຂວງ​ບິ່ງ​ເຟືອກ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ: ເຈິນ​ແທັງ ຄວນ​ຢັ້ງ​ຢືນ​​ບົດ​ບາດ​ເປັນສູນ​ກາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ຈຸດ​ສຸມ​ຂອງ​ແຂວງ​ບິ່ງ​ເຟືອກ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 1 ຕຸລາ, ຢູ່ເທດສະບານ ເຈິນແທັງ, ແຂວງ ບິ່ງເຟືອກ ໄດ້ດຳເນີນພິທີປະກາດ ມະຕິຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການສ້າງເທດສະບານ ເຈິນແທັງ ແລະ ບັນດາບ້ານຂຶ້ນກັບຕາແສງ ເຈິນແທັງ, ແຂວງ ບິງເຟືອກເຊິ່ງມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວ້.
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