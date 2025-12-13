Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄທ ປະ​ກາດ​​ຍຸບ ສະ​ພາ​ຕ່ຳ

ການຕັດສິນໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງ 2 – 3 ນາທີ ເມື່ອພັກປະຊາຊົນ ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີແນະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຕາມມາດຕາທີ 151 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ພັກພູມໃຈໄທ ປ່ອນບັດຄ້ານໃນວາລະລົງປະຊາມະຕິປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ Anutin Charnvirakul

ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລສ່ວນຕົວ, ວັນທີ 11 ທັນວາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ Anutin Charnvirakul ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຍູບສະພາຕ່ຳ, ເປີດທາງໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໄວໃນເວລາ 60 ວັນຈະມາເຖິງ. ການຕັດສິນໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງ 2 – 3 ນາທີ ເມື່ອພັກປະຊາຊົນ ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີແນະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຕາມມາດຕາທີ 151 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ພັກພູມໃຈໄທ ປ່ອນບັດຄ້ານໃນວາລະລົງປະຊາມະຕິປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ. ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2016, ພາຍຫຼັງສະພາຕ່ຳຖືກຍູບ, ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດບັງຄັບຕ້ອງປະຕິດບັດພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນບາດລ້ຽວໃຫຍ່ບົນເວທີການເມືອງ ໄທ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ອາ​ຊີບ​ຫາ​ປາ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ຕ່ອງ​ໂສ້​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ກາ​ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU

ສ້າງ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ອາ​ຊີບ​ຫາ​ປາ​ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ຜົນ ຕ່ອງ​ໂສ້​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ຕ້ານ​ກາ​ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ IUU

ຢູ່ແຂວງ ກວ໋າງຫງາຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ປະກາດເປີດບັນດາທ່າກຳປັ່ນຫາປາໃໝ່ ພວມຄ່ອຍໆຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຕົ້ນກຳເນີດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາກຳປັ່ນຫາປາຕາມການສະເໜີແນະຂອງ EC.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top