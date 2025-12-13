ຂ່າວສານ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປະກາດຍຸບ ສະພາຕ່ຳ
ໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລສ່ວນຕົວ, ວັນທີ 11 ທັນວາ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ Anutin Charnvirakul ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຍູບສະພາຕ່ຳ, ເປີດທາງໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງໄວໃນເວລາ 60 ວັນຈະມາເຖິງ. ການຕັດສິນໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງ 2 – 3 ນາທີ ເມື່ອພັກປະຊາຊົນ ໄດ້ຍື່ນຂໍ້ສະເໜີແນະບໍ່ໄວ້ວາງໃຈ ຕາມມາດຕາທີ 151 ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງ ພັກພູມໃຈໄທ ປ່ອນບັດຄ້ານໃນວາລະລົງປະຊາມະຕິປະຕິຮູບ ລັດຖະທຳມະນູນ. ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2016, ພາຍຫຼັງສະພາຕ່ຳຖືກຍູບ, ການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດບັງຄັບຕ້ອງປະຕິດບັດພາຍໃນເວລາ 60 ວັນ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາວ່າແມ່ນບາດລ້ຽວໃຫຍ່ບົນເວທີການເມືອງ ໄທ, ເປີດເສັ້ນທາງໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງທີ່ຍາກຈະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້.