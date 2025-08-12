Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ພາຍຫຼັງ​ສົງ​ຄາມ​ຢູ່​ເຂດກ​າ​ຊາ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນແຜນການໃໝ່ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ ໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຫາກໍ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແມ່ນ “ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດເພື່ອສິ້ນສຸດການປະທະກັນ” ກັບຂະບວນການ ອິດສະລາມ Hamas
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: ABIR SULTAN/Pool qua REUTERS)
ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ໃນສະພາບການລັດຖະບານປະເທດນີ້ປະສົບກັບການຕຳໜິຕິຕຽນ ຈາກທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຕັດສິນຂອງຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າດ້ວຍການເປີດກວ້າງບັ້ນການທະຫານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິດສະລາແອັນ (IDF) ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ. ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກັບສື່ມວນຊົນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນ Jerusalem, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນແຜນການໃໝ່ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ ໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຫາກໍ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແມ່ນ “ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດເພື່ອສິ້ນສຸດການປະທະກັນ” ກັບຂະບວນການ ອິດສະລາມ Hamas.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່, ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ແບບ​ພິ​ເສດ, ການ​ຮ່ວ​ມືມ​ຮອບ​ດ້ານ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນຕໍ່ແຕ່​ລະ​ປະ​ເທດ

ທ່ານປະທານປະເທດ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຈົດຈຳການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລາວ ໃນພາລະກິດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ໃນປັດຈຸບັນ, ຈະພ້ອມກັບລາວ ຮັກສາໝາກຜົນການປະຕິວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top