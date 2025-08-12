ຂ່າວສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ ປະກາດແຜນການພາຍຫຼັງສົງຄາມຢູ່ເຂດກາຊາ 12/08/2025 ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນແຜນການໃໝ່ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ ໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຫາກໍ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແມ່ນ “ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດເພື່ອສິ້ນສຸດການປະທະກັນ” ກັບຂະບວນການ ອິດສະລາມ Hamas ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: ABIR SULTAN/Pool qua REUTERS)ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະລາແອັນ Benjamin Netanyahu ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ໃນສະພາບການລັດຖະບານປະເທດນີ້ປະສົບກັບການຕຳໜິຕິຕຽນ ຈາກທົ່ວປະເທດ ແລະ ສາກົນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການຕັດສິນຂອງຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າດ້ວຍການເປີດກວ້າງບັ້ນການທະຫານຂອງກຳລັງປ້ອງກັນ ອິດສະລາແອັນ (IDF) ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ. ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວກັບສື່ມວນຊົນສາກົນ ຢູ່ນະຄອນ Jerusalem, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu ຢັ້ງຢືນແຜນການໃໝ່ຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ ໂດຍ ຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຫາກໍ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ແມ່ນ “ເສັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ໄວທີ່ສຸດເພື່ອສິ້ນສຸດການປະທະກັນ” ກັບຂະບວນການ ອິດສະລາມ Hamas. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)