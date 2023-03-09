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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ລຶວກວາງ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ Sunny

ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການລົງທຶນ, ພັດທະນາຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny ຢູ່ແຂວງໄທງວຽນ ແລະ ແຜນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ໄທງວຽນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 2 – 2,5 ຕື້ USD.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ye Liaoning ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny (ຈີນ) (ພາບ: VGP)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ye Liaoning ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny (ຈີນ).ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການລົງທຶນ, ພັດທະນາຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny ຢູ່ແຂວງໄທງວຽນ ແລະ ແຜນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ໄທງວຽນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 2 – 2,5 ຕື້ USD. ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ດ້ວຍລະດັບການລົງທຶນນີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny ອາດຈະສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຢູ່ໄທງວຽນເພື່ອທັງໝູນໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ເຂົ້າໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ທັງຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ຢ່າງສະດວກສະບາຍອີກດ້ວຍ.

ສ່ວນທ່ານ Ye Liaoning ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Sunny ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ 3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ຫວຽດ​ນາມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມສົນ​ທະ​ນາລະ​ຫວ່າງ ອາ​ຊຽນ - ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ຄັ້ງ​ທີ 35 ແລະ ບັນ​ດາ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ວຸ​ໂສ ອາ​ຊຽນ - ອິ​ນ​ເດຍ​ຄັ້ງ​ທີ 25, ອາ​ຊຽນ +3 ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ອາ​ຊີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວູໂຮ່ໄດ້ແບ່ງປັນບຸລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມື.
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