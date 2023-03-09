ຂ່າວສານ
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny
ຕອນບ່າຍວັນທີ 8 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນລຶວກວາງ ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ye Liaoning ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny (ຈີນ).ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ຕີລາຄາສູງວິວັດການລົງທຶນ, ພັດທະນາຂອງ ກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny ຢູ່ແຂວງໄທງວຽນ ແລະ ແຜນການເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ແຂວງ ໄທງວຽນ ທີ່ມີມູນຄ່າແຕ່ 2 – 2,5 ຕື້ USD. ຕາມທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ດ້ວຍລະດັບການລົງທຶນນີ້, ກຸ່ມບໍລິສັດ Sunny ອາດຈະສ້າງສູນຄົ້ນຄ້ວາພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີສູງ ຢູ່ໄທງວຽນເພື່ອທັງໝູນໃຊ້ບັນດາເຕັກໂນໂລຢີໃໝ່ເຂົ້າໃນບັນດາຜະລິດຕະພັນ, ທັງຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີໃຫ້ແກ່ຫວຽດນາມ ຢ່າງສະດວກສະບາຍອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນທ່ານ Ye Liaoning ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Sunny ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.