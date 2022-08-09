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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິນ​ຈິງ: ຫວຽດ​ນາມ ຍູ້​ແຮງ​ຫານ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ແລະ ແທດ​ຈິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແມ່ນວຽກງານເປັນປະຈຳ, ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ...

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແມ່ນວຽກງານເປັນປະຈຳ, ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ...

  

 ວາລະປະຊຸມທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 8 ສິງຫາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ປະທານຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານວາລະປະຊຸມທີ 3 ຂອງຄະນະກຳມະການ ເພື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ກຳນົດບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການ, ໜ້າທີ່ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແມ່ນແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດທີ່ໃຫ່ຍຫຼວງຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ແມ່ນວຽກງານເປັນປະຈຳ, ຕິດຕາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຕີລາຄາ, ຊຸກຍູ້, ຊີ້ນຳຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຂ້ຽວຂາດ; ຍູ້ແຮງ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢ່າງໄວວາ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ແທດຈິງ.

   ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຊື່ອມຕໍ່ບັນດາລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຮາກຖານເອກະສານແຫ່ງຊາດ, ວິຊາສະເພາະ ກັບສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ສ້າງລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຮັບໃຊ້ວຽກງານຊີ້ນຳບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ. ທ່ານຍັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງເພີ່ມທະວີວຽກງານໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດຂອງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ໃຫ້ແກ່ ປຊຊ, ວິສາຫະກິດ, ຊ່ວຍ ປຊຊ. ວິສາຫະກິດ ຍົກສູງສະຕິຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະສິດທິຜົນ. ຮີບເຮັ່ງສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງ ສຳເນົາເອກະສານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການພົວພັນແລກປ່ຽນເອເລກໂຕນິກ (ສະບັບປັບປຸງ) ສຳເລັດ ເພື່ອຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ສະໄໝປະຊຸມເທື່ອທີ 4 ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 7 ກຳມາທິການກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ: ປ່ຽນໃໝ່ກົນໄກ, ວິທີການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ

ຕາມລາຍການ, ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ກຳມາທິການກົດໝາຍກວດກາໃບຍື່ນສະເໜີຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບເລື່ອງ ສ້າງຕັ້ງເທດສະບານ ບິ່ງຟູ, ເມືອງ ກາຍເລີຍ, ແຂວງ ຕຽນຢາງ.
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