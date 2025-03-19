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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ, ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການກວ່າ​ອີກ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ເຈົາ​ດົກ - ເກີ່ນ​ເທີ - ຊອກ​ຈັງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳການລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຈົາດົກ (ອານຢາງ)- ເກີ່ນເທີ - ຊອັກຈັງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ (ພາບ: nhandan.vn)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳການລັດຖະບານກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ ແລະ ບັນດາທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ກຳແໜ້ນສະພາບການ, ແກ້ໄຂບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຂໍ້ຕິດຄັດ, ຊຸກຍູ້ການຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເສັ້ນທາງຄວາມໄວສູງ ເຈົາດົກ (ອານຢາງ)- ເກີ່ນເທີ - ຊອັກຈັງ. ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍາວກວ່າ 188 km, ແລ່ນຜ່ານ 4 ແຂວງ, ນະຄອນ, ມີຂອບເຂດການລົງທຶນແບ່ງເປັນ 4 ເລນ; ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2023, ຄາດວ່າ ຈະກໍ່ສ້າງສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2026 ແລະ ນຳເຂົ້າໃຊ້ງານໃນປີ 2027 ຢ່າງຄົບຊຸດ.

        ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາແຂວງເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງທາງພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາເປັນເຈົ້າການສົມທົບ, ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການຢ່າງວ່ອງໄວ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບໂຄງການ; ຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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