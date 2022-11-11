ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນ ອາຊຽນ
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ອາຊຽນ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການຟື້ນຟູຮອບດ້ານ ເຊິ່ງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອບປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 37 ກໍຄື ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມອື່ນໆ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ 3 ກຳນົດທິດ: ຟື້ນຟູ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູສີຂຽວ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສັງລວມ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ສັນຍາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ອາຊຽນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກດີຈີຕອນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ. ASEAN BAC ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ…; ຍູ້ແຮງການຫັນໄປສູ່ຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການປະຢັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.