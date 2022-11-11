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ຂ່າວສານ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ ອາ​ຊຽນ

ວັນທີ 10 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ ປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນ ອາຊຽນ ປີ 2022. ນີ້ແມ່ນກິດຈະກຳພົ້ນເດັ່ນ ເຊິ່ງ ສະພາໃຫ້ຄຳປຶກສາທຸລະກິດ ອາຊຽນ (ASEAN BAC) ຈັດຂຶ້ນທຸກໆປີ. ກອງປະຊຸມປີນີ້ ມີຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈຜ່ານຜ່າສິ່ງທ້າທາຍ”.
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນ ອາຊຽນ  

ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ ອາຊຽນ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນການຟື້ນຟູຮອບດ້ານ ເຊິ່ງບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນກອບປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງທີ 37 ກໍຄື ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມອື່ນໆ ເຊິ່ງ ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ສຸມໃສ່ 3 ກຳນົດທິດ: ຟື້ນຟູ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ຍືນຍົງ, ຍູ້ແຮງການໝູນໃຊ້ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ, ອຸດສາຫະກຳເພື່ອຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູສີຂຽວ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຕ້ອງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດສັງລວມ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ແລະ ສັນຍາການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ ອາຊຽນ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ແລະ ການລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກດີຈີຕອນ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມຕໍ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ. ASEAN BAC ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວຮ່ວມມື, ຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ…; ຍູ້ແຮງການຫັນໄປສູ່ຮູບແບບເສດຖະກິດໝູນວຽນ, ການປະຢັດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊຸກຍູ້ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ ປີ 2022 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ ສັງຄົມ ອັນເລິກເຊິ່ງດ ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງລະບອບການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ຫັນທັດສະນະຂອງພັກ ກໍ່ຄືແນວຄວາມຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ ສັງຄົມນິຍົມ, ຮັບປະກັນສິດອຳນາດລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ.
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