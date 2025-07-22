ຂ່າວສານ
ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ: ຖັນແຖວປັນຍາຊົນໜຸ່ມສືບຕໍ່ກຳນົດພາລະກຳ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈສ້າງສາປະເທດຊາດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະກັບຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມເວທີປາໄສປັນຍາຊົນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ VI, ປີ 2025 ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ໄດ້ສະເໜີບັນດາປັນຍາຊົນໜຸ່ມ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄ້ວາ ບັນຫາພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ, ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງສິນໃນນ້ຳ, ອຸດສາຫະກຳຊີວະສາດ, ສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ເຂົ້າສານ ຫວຽດນາມ, ຍົກສູງກຳລັງ, ພູມປັນຍາຊາວຫວຽດນາມ, ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳວັດທະນະທຳ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມີຄຸນຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນສູງຄື: ການເງິນ, logistics... ທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດສະເໜີສູນກາງຊາວໜຸ່ມສືບຕໍ່ຮັກສາ, ພັດທະນາເວທີປາໄສຄືພື້ນຖານການເຊື່ອມຕໍ່ປັນຍາຊົນໜຸ່ມ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ແບ່ງປັນ, ແຜ່ກະຈາຍຈິດໃຈປະດິດຄິດສ້າງ, ປະກອບແນວຄວາມຄິດພັດທະນາປະເທດຊາດ.