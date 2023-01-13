ຂ່າວສານ
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ: ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງປະຊາຊົນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການຫຍໍ້ທໍ້
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: 10 ປີຜ່ານມາ ວຽກງານຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ການຫຍໍ້ທໍ້ ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍນັບມື້ນັບມີແບບມີແຜນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນລັກສະນະວັດທະນະທຳມະນຸດ ແຕ່ກໍ່ມີລັກສະນະສຶກສາແລະຂົມຂູ່. ກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ຈຸດສຸມປີ 2023, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະເຫນີໃຫ້ບັນດາອົງການທີ່ມີບົດບາດຫນ້າທີ່ ຕ້ອງສົມທົບກັນເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກົນໄກເພື່ອບໍ່ກ້າ, ບໍ່ສາມາດ, ບໍ່ຢາກ, ບໍ່ຕ້ອງການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
“ພວກເຮົາສ້າງໄດ້ຫລາຍກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ວິທີການເຮັດ. ໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາຄົ້ນພົບໄດ້ຫລາຍກໍລະນີແຕ່ຫົວທີ ສົມທົບນຳກັນຢ່າງກົມກຽວ, ເໝາະສົມ. ຈຸດໃຫມ່ໃນປະຈຸບັນແມ່ນໃຫ້ຜູ້ທີ່ລະເມີດຕ້ອງສະໝັກໃຈສົ່ງເງິນທີ່ໄດ້ສໍ້ລາດບັງຫລວງຄືນ ນັ້ນແມ່ນປັດໄຈເພື່ອພິຈາລະນາຫລຸດຜ່ອນໂທດ. ດ້ວຍຈິດໃຈ ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີກໍລະນີພິເສດ ໂດຍບໍ່ວ່າຜູ້ນັ້ນແມ່ນໃຜ.