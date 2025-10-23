ຂ່າວສານ
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຈານທະຣະກຸນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຈານທະຣະກຸນ.
ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄທ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ, ຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຢູ່ພາກພື້ນ. ແລະສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທໄດ້ເຫັນດີກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 25 ຕື້ USD/ປີ ໂດຍໄວ; ເພີ່ມທະວີຄວາມຕິດພັນລະຫວ່າງ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປາດຖະໜາຢາກມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນຢູ່ໄທ ກວ່າອີກ; ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄຸນຄ່າການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກວ່າ.