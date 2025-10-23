Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຈານທະຣະກຸນ

ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄທ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ, ຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ
(ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ຕຸລາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ອະນຸທິນ ຈານທະຣະກຸນ.

        ທີ່ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ໄທ ດຳເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີປະສິດທີຜົນ, ຍາວນານຢູ່ ຫວຽດນາມ; ທ່ານປາດຖະໜາວ່າ 2 ຝ່າຍຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງຢູ່ພາກພື້ນ. ແລະສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ, ພັດທະນາອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ.

        ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທໄດ້ເຫັນດີກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ສູ້ຊົນນຳວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນໃຫ້ບັນລຸ 25 ຕື້ USD/ປີ ໂດຍໄວ; ເພີ່ມທະວີຄວາມຕິດພັນລະຫວ່າງ 2 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ປາດຖະໜາຢາກມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນຢູ່ໄທ ກວ່າອີກ; ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານ ໄທ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ, ມຸ່ງໄປເຖິງຄຸນຄ່າການລົງທຶນລະຫວ່າງ 2 ປະເທດມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

