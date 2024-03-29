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ຂ່າວສານ

ທຶນ FDI ເຂົ້າ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທຶນປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸປະມານກວ່າ 4,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.
ຕາມຕົວເລກຫຼ້າສຸດຂອງກົມລົງທຶນຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ) ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດວັນທີ 20 ມີນາ, ມີທຶນຈົດທະບຽນໃໝ່, ດັດປັບ ແລະ ປະກອບທຶນຊື້ຫຸ້ນ, ຊືື້ທຶນປະກອບຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ລວມມູນຄ່າກວ່າ 6,17 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,4% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ຖ້າໄລ່ຕາມຂະແໜງການ, ບັນດານັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລົງທຶນເຂົ້າ 17 ໃນຈຳນວນ 21 ຂະແໜງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ; ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ປະດິດແຕ່ງ ນຳໜ້າດ້ວຍຍອດເງິນລົງທຶນບັນລຸກວ່າ 3,9 ຕື້ USD. ຂະແໜງດຳເນີນທຸລະກິດອະສັງຫາລິມະຊັບ ຢືນອັນດັບທີ 2. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນບັນດາຂະແໜງຂາຍສົ່ງຂາຍຍ່ອຍ; ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານວິຊາການ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢິ…

ຖ້າໄລ່ຕາມຄູ່ຮ່ວມມືລົງທຶນ, ໃນ 3 ເດືອນຜ່ານມາ, ມີ 62 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນໄດ້ລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ. ໃນນັ້ນ, ສິງກະໂປ ໄດ້ນຳໜ້າ ດ້ວຍເງິນລົງທຶນທັງໝົດກວ່າ 2,55 ຕື້ USD. ຖັດຈາກນັ້ນແມ່ນ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ), ຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ…

ໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ, ທຶນປະຕິບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸປະມານກວ່າ 4,6 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2023.   

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ກອງປະຊຸມປະຈຳປີລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງພາຍໃນ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 1

ລັດຖະມົນຕີ 3 ປະເທດໄດ້ເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ສົນທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ
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