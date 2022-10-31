ຂ່າວສານ
ຕໍ່ກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື, ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ-ຈີນ
ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປຊຊ ຈີນ ຈະປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ “100 ປີຄັ້ງທີ 2” ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງປະເທດ ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄໝ, ຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ, ໄກ່ເກ່ຍປອງດອງ ແລະ ສວຍງາມ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກ່່າວຄຳເຫັນໃນເຫດການໜຶ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ ປັງກິງ
ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານເລຂາທິການໃຫ່ຍ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວງຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປຊຊ ຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ກຳມະການຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດຫວງຽດນາມ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ມີບົດຂຽນລົງພິມໃນໜັງສືພິມ ເຢິນມິນຈືປາວ, ກະບອກສຽງຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ.
ບົດຂຽນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນເຫດການສຳຄັນຍິ່ງ ໃນຊີວິດດ້ານການເມືອງຂອງພັກ ແລະ ລັດ ຈີນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການໃຫ່ຍ, ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກອີກດ້ວຍ. ໂດຍໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປຊຊ ຈີນ ຈະປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ “100 ປີຄັ້ງທີ 2” ຢ່າງມີໄຊ, ສ້າງປະເທດ ຈີນ ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມນິຍົມທັນສະໄໝ, ຮັ່ງມີ, ປະຊາທິປະໄຕ, ສີວິໄລ, ໄກ່ເກ່ຍປອງດອງ ແລະ ສວຍງາມ. ຍາມໃດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຈະສະໜັບສະໜູນ ຈີນ ໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະກອບສ່ວນນັບມື້ນັບສຳຄັນ, ຕັ້ງໜ້າໃຫ້ແກ່ສັນຕີພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ບົດຂຽນເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຊື່ອໝັ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າ, ການພົວພັນລະຫວ່າວ ຫວຽດນາມ-ຈີນ ຈະໄດ້ຕໍ່ກຳລັງໜູນໃໝ່ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ພັດທະນາຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງ ປຊຊ ສອງປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)