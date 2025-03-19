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ຂ່າວສານ

ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ “ຮ​ວ່າງ​ຊາ, ເຈື່ອງ​ຊາ - ປະ​ເທດ​ຊາດຢູ່​ບ່ອນ​ຫົວ​ຄື້ນ”

ງານວາງສະແດງພາບຖ່າຍ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮວ່າງຊາ, ເຈື່ອງຊາ - ປະເທດຊາດຢູ່ບ່ອນຫົວຄື້ນ” ແລະ “ກອງທັບເຮືອປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ - 70 ປີ ແຫ່ງຂະບວນວິວັດປົກປັກຮັກສາທະເລ” ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ນະຄອນ ກາມແຣງ, ແຂວງ ແຄັງຮວ່າ.
ພິທີໄຂງານວາງສະແດງ (ພາບ: TTXVN)

ງານວາງສະແດງໄດ້ວາງສະແດງຫຼາຍເອກະສານ, ພາບຖ່າຍ, ວັດຖຸພັນ, ສ່ອງແສງປະຫວັດສາດຢັ້ງຢືນ ອະທິປະໄຕຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບໝູ່ເກາະ ຮວ່າງຊາ (ດ່າໜັງ), ເຈື່ອງຊາ (ແຄັງຮວ່າ) ແລະ ວິວັດການຕໍ່ສູ້ປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລ, ໝູ່ເກາະ, ນ້ຳໃຈກຽມພ້ອມຕໍ່ສູ້ປົກປັກຮັກສາຜືນແຜ່ນດິນ, ເຂດທະເລຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ຜ່ານນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ບັນດາຜົນງານວິລະກຳຂອງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນ 70 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້, ໄຊຊະນະ, ເຕີບໂຕ ແລະ ມຸ່ງໄປເຖິງກຳລັງຫຼວງ, ທັນສະໄໝພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.

        ກ່າວຄຳເຫັນໄຂງານວາງສະແດງ, ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນຫືວມິງ, ຮອງຫົວໜ້າການເມືອງເຂດ 4 ກອງທັບເຮືອ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ງານວາງສະແດງເພື່ອແນໃສ່ສືບຕໍ່ສ້າງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ, ນັກຮົບ ແລະ ປະຊາຊົນມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ, ເອກອ້າງທະນົງໃຈກ່ຽວກັບມູນເຊື້ອອັນສະຫງ່າອົງອາດຂອງຊາດ, ກອງທັບ, ເຫຼົ່າທັບທະຫານເຮືອ ແລະ ທະຫານເຮືອເຂດ 4. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ນີ້ກໍແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານ, ນັກຮົບ, ປະຊາຊົນອາໄລຫາລຸ້ນພໍ່ລຸ້ນອ້າຍພະນັກງານ, ນັກຮົບທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕທະເລໝູ່ເກາະອັນສັກສິດຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຫວຽດ​ນາມ - ອິນ​ເດຍ ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ນຳ​ວົງ​ເງິນກ​ານ​ຄ້າ​ສອງ​ສົ້ນ​ບັນ​ລຸ 20 ຕື້ USD

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ New Delhi, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອິນເດຍ, ທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນດຶກຫ໋າຍໄດ້ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ອິນເດຍ Om Birla.
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