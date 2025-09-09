Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຄູນສ້າງຄວາມຮັກຕໍ່ປະເທດຊາດເພີ່ມຂຶ້ນພ້ອມກັບສຽງດົນຕີ

ໃນລາຍການ, ມະຫາຊົນໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດເພງເສັນລະເສີນບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ
ລາຍການ “Rock Concert - ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມ” (ພາບ: baovanhoa.vn)

ໂດຍນອນໃນບັນດາເຫດການສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະການປະຕິວັດເດືອນ ສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ທີ 2 ກັນຍາ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 07 ກັນຍາ, ລາຍການ “Rock Concert - ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເຂດປູຊະນີຍະສະຖານພະລາຊະວັງ ທັງລອງ (ຮ່າໂນ້ຍ).

ໃນລາຍການ, ມະຫາຊົນໄດ້ຮັບຟັງບັນດາບົດເພງເສັນລະເສີນບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ປະເທດຊາດ, ຄວາມຮັກແພງມະນຸດໄດ້ສະແດງອອກຜ່ານວິທີປະສານສຽງດົນຕີທີ່ຟົດຟື້ນ, ມີຊີວິດຊີວາ. ລາຍການໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາວົງດົນຕີແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ. ລາຍການ “Rock Concert - ຫົວໃຈ ຫວຽດນາມ” ແມ່ນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ເພື່ອໃຫ້ປະຫວັດສາດຝັງເລິກໃນຫົວໃຈຂອງລຸ້ນໜຸ່ມຜ່ານສຽງດົນຕີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ນັບຕັ້ງແຕ່ນຳມາສາຍຢູ່ຕາມໂຮງຮູບເງົາມາເປັນເວລາບໍ່ຮອດໜຶ່ງເດືອນ, ຮູບເງົາເລື່ອງ “ຝົນແດງ” ໂດຍຂະແໜງຮູບເງົາກອງທັບປະຊາຊົນຜະລິດ ພວມກາຍເປັນປາກົດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຢູ່ຕາມໂຮງຮູບເງົາຢູ່ ຫວຽດນາມ. ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ວາດພາບເຖິງປະຫວັດສາດຢ່າງແທ້ຈິງເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງເວົ້າເຖິງບັນດາຄຸນຄ່າທາງດ້ານວັດທະນະທຳມະນຸດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມຫຼາຍລຸ້ນຄົນມີຄວາມສະເທືອນໃຈ.
