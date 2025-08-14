ຂ່າວສານ
ຄາດວ່າ, ມີ 250 ກິດຈະກຳກໍ່ສ້າງມີເງື່ອນໄຂຢ່າງພຽງພໍເພື່ອເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ໃນໂອກາດວັນທີ 19 ສິງຫາ
ພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ, ເປີດນຳໃຊ້ກິດຈະກຳໃຫຍ່ກວ່າ 250 ໂຄງການ, ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນວັນທີ 19 ສິງຫາ, ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສູນງານຕະຫຼາດນັດ, ວາງສະແດງແຫ່ງຊາດ (ຕາແສງ ດົງແອັງ, ຮ່າໂນ້ຍ) ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ 80 ສະຖານທີ່ຢູ່ບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳ.
ທີ່ກອງປະຊຸມຄະນະປະຈຳລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານກະກຽມຈັດພິທີເປີດນຳໃຊ້, ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງບັນດາໂຄງການ, ກິດຈະກຳສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນຊາດ ຫວຽດນາມ (02 ກັນຍາ 1945 – 02 ກັນຍາ 2025), ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຟ້າມມິນຈິງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການສົມທົບກັນຂອງບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງຈັດເຫດການດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອແນໃສ່ຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນບັນດາວັນບຸນໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນສ້າງກຳລັງໜູນ, ປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງ, ນ້ຳໃຈອຸທິດສ່ວນ, ສ້າງທ່ວງທ່າ, ກຳລັງໜູນ, ທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດອີກດ້ວຍ.