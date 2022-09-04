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ຂ່າວສານ

ກຳປູເຈຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍວັດທະນະທຳ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ຕະຫຼາດສິລະປະໃນທົ່ວໂລກ
  ພາບປະກອບ  

ຕາມແຈ້ງການສື່ມວນຊົນຂອງກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ສິລະປະ ກຳປູເຈຍ ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ, ກະຊວງດັ່ງກ່າວຈະຮ່ວມມືກັບສະຫະພັນວັດຖຸບູຮານ ຈັດກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ ໃນອາທິດໜ້າ. ຄາດວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 8 ກັນຍາ, ໃນນັ້ນສຸມໃສ່ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສະກັດກັ້ນການເຄື່ອນໄຫວຊື້ຂາຍຊັບສິບວັດທະນະທຳຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ທີ່ພວມນາບຂູ່ເຖິງມໍລະດົກທີ່ອຸດົມສົມບູນຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບັນດາວົງຄະນະຍາດຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການນີ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ, ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານນະໂຍບາຍວັດທະນະທຳ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ຕະຫຼາດສິລະປະໃນທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມຢູ່ ຊູດັງໃຕ້

ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ກອງກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ UNMISS (ຊູດັງໃຕ້) ໂດຍໂຮງໝໍກາງສະໜາມລະດັບ2 ເລກ 4 ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 77 ປີແຫ່ງວັນຊາດຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2022).
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


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