ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ David Hurley ສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ເມສາ, ທ່ານ David Hurley, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ ແລະ ພັນລະຍາ ໄດ້ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 4 ວັນຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ. ຕາມແຈ້ງການທາງການຂອງທັງສອງຝ່າຍແລ້ວ, ໃນການຢ້ຽມຢາມ, ນອກຈາກການເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລ້ວ, ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley ກໍ່ຈະມີການພົບປະກັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ.
ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ, ທ່ານ ປອ ຫງວຽນຮົ່ງຫາຍ, ນັກຄົ້ນຄ້ວາຂອງສູນ ນະໂຍບາຍ ໃນອະນາຄົດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Queensland (ປະເທດ ອົດສະຕາລີ), ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ຕາມທ່ານ ປອ ຫງວຽນຮົ່ງຫາຍ ແລ້ວ, ໃນປີນີ້, ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 2 ວັນບຸນໃຫຍ່ໃນການພົວພັນສອງປະເທດ, ນັ້ນແມ່ນ: 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (26 ກຸມພາ 1973 – 26 ກຸມພາ 2023) ແລະ 5 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ (15 ມີນາ 2018 – 15 ມີນາ 2023). ໃນສະພາບການນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ David Hurley ຢູ່ ຫວຽດນາມ ກໍ່ແມ່ນຂີດໝາຍໃຫຍ່ ແລະ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ການຢ້ຽມຢາມຢັ້ງຢືນເລື່ອງສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົບປະຂັ້ນຕ່າງໆ ແລະ ຂັ້ນສູງ, ຜ່ານນັ້ນກໍ່ ປັບປຸງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ແມ່ນຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງສອງປະເທດ.