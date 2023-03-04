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ຂ່າວສານ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ G20 ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ຕໍ່ຫຼາຍ​ບັນ​ຫາ

ວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ New Delhi, ປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍບັນຫາ, ແຕ່ບໍ່ມີຖະແຫຼງການຮ່ວມພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ.
  ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (ພາບ: ANI)  
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ S. Jaishankar ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແຕ່ບໍ່ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຍ້ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນເດຍ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານຫຍໍ້ ແລະ ໝາກຜົນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ທ່ານ S. Jaishankar ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາເອກະສານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ G20 ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນ ທົ່ວໂລກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ ບັນດາແງ່ມູນ ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍ ສາມັກຄີບັນດາຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ

ພ້ອມກັນປະຕິບັດລາຍການ “ເດືອນ ມີນາ ເຂດຊາຍແດນ” ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຂ້ອຍ”

ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 64 ປີແຫ່ງວັນມູນເຊື້ອທະຫານຊາຍແດນ (03 ມີນາ 1959 – 03 ມີນາ 2023) ແລະ ສະໜັບສະໜູນເດືອນຊາວໜຸ່ມ 2023.
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