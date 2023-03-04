ຂ່າວສານ ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ G20 ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຕໍ່ຫຼາຍບັນຫາ 04/03/2023 ວັນທີ 2 ມີນາ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (G20) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ New Delhi, ປະເທດອິນເດຍ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍບັນຫາ, ແຕ່ບໍ່ມີຖະແຫຼງການຮ່ວມພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກອງປະຊຸມ. ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ກຸ່ມບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດພັດທະນາ ແລະ ຫາກໍ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນແຖວໜ້າໂລກ (ພາບ: ANI) ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ S. Jaishankar ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແຕ່ບໍ່ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມຍ້ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການປະທະກັນຢູ່ຢູແກຼນ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ອິນເດຍ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ. ແທນທີ່ນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາເອກະສານຫຍໍ້ ແລະ ໝາກຜົນຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ. ທ່ານ S. Jaishankar ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບັນດາເອກະສານີ້ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງ G20 ໃນການຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຮີບດ່ວນ ທົ່ວໂລກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ກອງປະຊຸມໄດ້ສຸມໃສ່ ບັນດາແງ່ມູນ ທີ່ອາດຈະຊ່ວຍ ສາມັກຄີບັນດາຝ່າຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)