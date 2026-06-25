Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

World Cup ២០២៦៖ FIFA ព្រមានពីហានិភ័យនៃការទិញសំបុត្រតាមរយៈទីផ្សារងងឹត

សហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក (FIFA) បានប្រកាសថា ខ្លួនបានលក់សំបុត្រជាង ៥លានសន្លឹកសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ២០២៦ ដែលបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា និងម៉ិកស៊ិក។
លោកស្រី ប៊ីណា រ៉ាមរូប កាន់សំបុត្រដែលបានទិញតាមរយៈ StubHub សម្រាប់ការប្រកួត រវាងអេស្ប៉ាញ និងកាប់វើដ នៅទីក្រុងអាត្លង់តា នៅថ្ងៃចន្ទ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦។ រូបថត៖ AP/Emilie Megnien

ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រៅពីតួលេខ​ដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះ គណកម្មការ​រៀបចំក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹង​ភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើង ទាក់ទងនឹងការទិញនិងលក់សំបុត្រ​តាមរយៈទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំ។

អ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានត្អូញត្អែរអំពីការទិញសំបុត្រ តាមរយៈវេទិកាលក់បន្តដូចជា StubHub, SeatGeek ឬគេហទំព័រឈ្មួញកណ្តាលផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែមិនអាចចូល​កីឡាដ្ឋានបានទេ ដោយសារតែសំបុត្រមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅកម្មវិធីផ្លូវការ​របស់ FIFA បានឡើយ។ អ្នកខ្លះបានរាយការណ៍ថា ទទួលបានការជូនដំណឹងសងប្រាក់វិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតបានចាប់ផ្តើម ឬជិតដល់ទីបញ្ចប់ ទោះបីជាបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារលើថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ និងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

បញ្ហាទាក់ទងនឹងសំបុត្រ​តាម​ទីផ្សារងងឹតក៏ធ្វើ​ឱ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើន រិះគន់គោលការណ៍លក់សំបុត្រ និងតម្លៃសំបុត្រ​ដែលអាចបត់បែនបានរបស់ FIFA។ នៅក្នុងការប្រកួតដែល​មាន​ភាពទាក់​ទាញ​យ៉ាងខ្លាំង តម្លៃសំបុត្រនៅលើទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំបានកើនឡើងច្រើនដង​លើសពីតម្លៃដើម។ ជា​ឧទាហរណ៍ សំបុត្រ មានតម្លៃប្រហែល ២០០ ដុល្លារ កំពុងត្រូវបានលក់បន្តក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនអាចទិញបាន៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា

អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម៖ “កសាងយុវជនវៀតណាមដែលរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត និងធ្វើជាម្ចាស់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា”

នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដ៏ឧឡារិកនៃមហាសន្និបាតជាតិសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនិស្តហូជីមិញលើកទី ១៣ អាណត្តិ២០២៦-២០៣១ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top