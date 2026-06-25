ព័ត៌មាន
World Cup ២០២៦៖ FIFA ព្រមានពីហានិភ័យនៃការទិញសំបុត្រតាមរយៈទីផ្សារងងឹត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រៅពីតួលេខដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះ គណកម្មការរៀបចំក៏កំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើង ទាក់ទងនឹងការទិញនិងលក់សំបុត្រតាមរយៈទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំ។
អ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានត្អូញត្អែរអំពីការទិញសំបុត្រ តាមរយៈវេទិកាលក់បន្តដូចជា StubHub, SeatGeek ឬគេហទំព័រឈ្មួញកណ្តាលផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែមិនអាចចូលកីឡាដ្ឋានបានទេ ដោយសារតែសំបុត្រមិនត្រូវបានផ្ទេរទៅកម្មវិធីផ្លូវការរបស់ FIFA បានឡើយ។ អ្នកខ្លះបានរាយការណ៍ថា ទទួលបានការជូនដំណឹងសងប្រាក់វិញបន្ទាប់ពីការប្រកួតបានចាប់ផ្តើម ឬជិតដល់ទីបញ្ចប់ ទោះបីជាបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារលើថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះ សណ្ឋាគារ និងការចំណាយលើការធ្វើដំណើរផ្សេងទៀតក៏ដោយ។
បញ្ហាទាក់ទងនឹងសំបុត្រតាមទីផ្សារងងឹតក៏ធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើន រិះគន់គោលការណ៍លក់សំបុត្រ និងតម្លៃសំបុត្រដែលអាចបត់បែនបានរបស់ FIFA។ នៅក្នុងការប្រកួតដែលមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង តម្លៃសំបុត្រនៅលើទីផ្សារបន្ទាប់បន្សំបានកើនឡើងច្រើនដងលើសពីតម្លៃដើម។ ជាឧទាហរណ៍ សំបុត្រ មានតម្លៃប្រហែល ២០០ ដុល្លារ កំពុងត្រូវបានលក់បន្តក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់ដុល្លារ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនអាចទិញបាន៕