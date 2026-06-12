ព័ត៌មាន
WHO៖ ហានិភ័យរីករាលដាលជំងឺអេបូឡាទៅកាន់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកស្ថិតក្នុងកម្រិតទាប
អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុប លោក Hans Henri P. Kluge បាននិយាយថា មិនមានករណីជំងឺអេបូឡាណាមួយត្រូវបានកត់ត្រានៅអាមេរិកខាងជើង ឬអឺរ៉ុបទេ ទោះបីជាជំងឺនេះនៅតែវិវត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏ដោយ។
លោក Kluge បាននិយាយថា WHO មិនណែនាំឱ្យដាក់កម្រិតការធ្វើដំណើរទាក់ទងនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡានោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អង្គការនេះនៅតែណែនាំប្រជាជនឱ្យកំណត់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ លុះត្រាតែកានការចាំបាច់បំផុត។
ទន្ទឹមនឹងការព្រមានអំពីសុខភាព WHO ក៏បានជំរុញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិជៀសវាងការរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដែលមានជំងឺអេបូឡា ឬអ្នកដែលមកពីប្រទេសដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ។ លោក Kluge បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរីករាលដាលនៃជំងឺអេបូឡាមិនទាក់ទងនឹងសញ្ជាតិ ឬជនជាតិភាគតិចទេ។
ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះ ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអេបូឡាបានក្លាយជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលជាកង្វល់នៅខាងក្រៅព្រឹត្តិការណ៍បាល់ទាត់ពិភពលោកឆ្នាំ ២០២៦។ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តវិធានការត្រួតពិនិត្យសុខភាពបន្ថែមសម្រាប់អ្នកដែលចូលមកពីតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ ហើយបានជំរុញឱ្យប្រទេសដទៃទៀតពង្រឹងការឃ្លាំមើលដើម្បីការពារការរីករាលដាលឆ្លងព្រំដែន។