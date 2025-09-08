Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

WB, ADB នឹងចំណាយជាង ១២ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងបៃតងនៅអាស៊ាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី FadillaFadilla បាននិយាយថា ធនាគារពិភពលោក (WB) និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) នឹងផ្តល់ជំនួយដល់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ចំនួន ១២,៥ ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងបៃតងនៅក្នុងតំបន់។

ទឹកប្រាក់ដែលរួមមាន ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ ពី WB និង ១០ ពាន់លានដុល្លារពី ADB នឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយការវិនិយោគឯកជន ដើម្បីបើកឱកាសការងារថ្មី និងអាជីវកម្មនៅក្នុងអាស៊ាន ។

ថ្លែងក្នុងពិធីបិទវេទិកាថាមពលនិរន្តរភាព និងកកើតឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Kuchinh (ម៉ាឡេស៊ី) លោក Fadillah មានប្រសាសន៍ថា អ្នកវិនិយោគឯកជនអន្តរជាតិមកពីតំបន់អារ៉ាប់ ជប៉ុន និងចិន ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេសក្នុងបណ្តាញថាមពលអាស៊ាន (APG)។ លោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា ការវិនិយោគថ្មីទាំងនេះនឹងនាំមកនូវឱកាសការងារ និងធុរកិច្ចដល់អាស៊ានទាំងមូល ដោយលោកបញ្ជាក់ថា រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាពថា APG គឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់តំបន់៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
