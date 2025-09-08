ព័ត៌មាន
WB, ADB នឹងចំណាយជាង ១២ពាន់លានដុល្លារលើគម្រោងបៃតងនៅអាស៊ាន
ទឹកប្រាក់ដែលរួមមាន ២,៥ ពាន់លានដុល្លារ ពី WB និង ១០ ពាន់លានដុល្លារពី ADB នឹងត្រូវបានបន្ថែមដោយការវិនិយោគឯកជន ដើម្បីបើកឱកាសការងារថ្មី និងអាជីវកម្មនៅក្នុងអាស៊ាន ។
ថ្លែងក្នុងពិធីបិទវេទិកាថាមពលនិរន្តរភាព និងកកើតឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា នៅទីក្រុង Kuchinh (ម៉ាឡេស៊ី) លោក Fadillah មានប្រសាសន៍ថា អ្នកវិនិយោគឯកជនអន្តរជាតិមកពីតំបន់អារ៉ាប់ ជប៉ុន និងចិន ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់ ជាពិសេសក្នុងបណ្តាញថាមពលអាស៊ាន (APG)។ លោកបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា ការវិនិយោគថ្មីទាំងនេះនឹងនាំមកនូវឱកាសការងារ និងធុរកិច្ចដល់អាស៊ានទាំងមូល ដោយលោកបញ្ជាក់ថា រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានបានឯកភាពថា APG គឺជាផ្លូវឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់តំបន់៕