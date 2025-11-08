Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

Festival ថាំងឡុង - ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥៖ លើកតម្កើងតម្លៃវប្បធម៌វៀតណាម

កាលពីយប់ថ្ងៃទី៧ ខែវិច្ឆិកា Festival ថាំងឡុង - ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥ បានបើក នៅឯព្រះបរមរាជវាំងថាំងឡុង។

ពិធីបើក Festival ថាំងឡុង-ហាណូយ លើកទីមួយ ឆ្នាំ២០២៥។ (រូបថត៖ បាវឡុង/nhandan.vn)
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ដ៏ធំបំផុតរបស់រដ្ឋធានី ក្នុងឆ្នាំនេះ ដែលរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌របស់វៀតណាមទៅកាន់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ។
ប្រធានបទ "បេតិកភណ្ឌ - ការតភ្ជាប់ - សម័យកាល" នៃ Festival ថាំងឡុង - ហាណូយ ឆ្នាំ២០២៥ បង្ហាញពីសេចក្ដីប្រាថ្នាក្នុងការកសាងម៉ាកយីហោវប្បធម៌ ហាណូយដ៏វិសេសវិសាល និងច្នៃប្រឌិត ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃតម្លៃវប្បធម៌ របស់ប្រទេសជាតិ។ លោកស្រី Vu Thu Ha អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ទីក្រុងហាណូយ បានឲ្យដឹងថា៖
“Festival ថាំងឡុង - ហាណូយ លើកទីមួយឆ្នាំ ២០២៥ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍ វប្បធម៌សិល្បៈទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅព្រះរបមរាជវាំង ថាំងឡុង។ នេះជាពិធីបុណ្យនៃបេតិកភណ្ឌដែលមានបរិយាកាសច្នៃប្រឌិតបើកចំហ តម្លៃវប្បធម៌ ប្រពៃណីត្រូវបានតភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្មារតីនៃយុគសម័យឌីជីថល ដែលសិប្បករប្រជា ប្រិយជួបជុំជាមួយសិល្បករ និងអ្នកច្នៃប្រឌិតវ័យក្មេង ដើម្បី ធ្វើឲ្យអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ វៀតណាមក្នុងយុគសម័យសមាហរណកម្មកាន់តែថ្មីថ្មោងនិងសម្បូរបែប”។
Festival ថាំងឡុង - ហាណូយ នឹងក្លាយជាសកម្មភាពជាប្រចាំ ដែលរួមចំណែក ដល់ការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ ទាក់ទាញការវិនិយោគ រក្សា និងបញ្ជូនបេតិកភណ្ឌ បង្កើតតម្លៃវប្បធម៌ប្រកបដោយចីរភាពនាពេលអនាគត៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វិមានក្រឹមឡាំងលើកឡើងពីលទ្ធភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាមេរិក

វិមានក្រឹមឡាំងលើកឡើងពីលទ្ធភាពរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរុស្ស៊ី-អាមេរិក

លោក Dmitry Peskov បានឲ្យដឹងថា ជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំរុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រាកដថានឹងទទួលបានការស្វាគមន៍ដោយភាគីទាំងពីរនៅពេលវេលាដ៏សមស្របមួយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top