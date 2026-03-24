ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ ធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃផ្សារហ៊ុនធំជាងគេទាំងពីរ របស់អាមេរិក
ក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ NASDAQ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រ ប៊ិញ បានស្នើឱ្យ NASDAQ ក្លាយជាដៃគូសំខាន់ រួមដំណើរវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជាការកែលម្អគោលនយោបាយស្តីពីទីផ្សារមូលធន ការចែករំលែកស្តង់ដារចុះបញ្ជី ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់។ អនុប្រធាន NASDAQ លោក Jeff Thomas បានសម្តែងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់សហគ្រាស វៀតណាមក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារមូលធនអាមេរិក រួមទាំងការចុះបញ្ជីនៅលើផ្សារហ៊ុន NASDAQ ផងដែរ។
ដោយធ្វើការជាមួយផ្សារហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉ក (NYSE) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានស្នើឱ្យ NYSE ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាង និងដំណើរការផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ ការទាក់ទាញដើមទុនពីមូលនិធិវិនិយោគ និងកែលម្អយន្តការដោះស្រាយវិវាទ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាព ពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងទីផ្សារមូលធនរបស់វៀតណាម និង NYSE ដើម្បីជំរុញទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាម និងផ្សព្វផ្សាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម (VIFC) ទៅកាន់ពិភពលោក។
នាថ្ងែដដែល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានអញ្ជើញទៅទស្សនាស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ៕