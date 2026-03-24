Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ ធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃផ្សារហ៊ុនធំជាងគេទាំងពីរ របស់អាមេរិក

ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិក នាថ្ងៃទី ២៣ ខែមីនា នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃផ្សារហ៊ុន NASDAQ និង NYSE។
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រ ប៊ិញ ធ្វើការជាមួយផ្សារហ៊ុន NASDAQ។ រូបថត៖ Quang Trung/VOV-វ៉ាស៊ីនតោន

ក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ NASDAQ លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រ ប៊ិញ បានស្នើឱ្យ NASDAQ ក្លាយជាដៃគូសំខាន់ រួមដំណើរវៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យដូចជាការកែលម្អគោលនយោបាយស្តីពីទីផ្សារមូលធន ការចែករំលែកស្តង់ដារចុះបញ្ជី ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា និងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់។ អនុប្រធាន NASDAQ លោក Jeff Thomas បានសម្តែងការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់សហគ្រាស វៀតណាមក្នុងការចូលទៅកាន់ទីផ្សារមូលធនអាមេរិក រួមទាំងការចុះបញ្ជីនៅលើផ្សារហ៊ុន NASDAQ ផងដែរ។

ដោយធ្វើការជាមួយផ្សារហ៊ុនទីក្រុងញូវយ៉ក (NYSE) ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានស្នើឱ្យ NYSE ចែករំលែកបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាង និងដំណើរការផ្សារហ៊ុនអន្តរជាតិ ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារ ការទាក់ទាញដើមទុនពីមូលនិធិវិនិយោគ និងកែលម្អយន្តការដោះស្រាយវិវាទ ស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ។ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាព ពង្រឹងការតភ្ជាប់រវាងទីផ្សារមូលធនរបស់វៀតណាម និង NYSE ដើម្បីជំរុញទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់វៀតណាម និងផ្សព្វផ្សាយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិវៀតណាម (VIFC) ទៅកាន់ពិភពលោក។

នាថ្ងែដដែល លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ហ័រប៊ិញ បានអញ្ជើញទៅទស្សនាស្ថានបេសកកម្មវៀតណាមប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈ សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ

លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីសិល្បៈ "សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ"

នាយប់ថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា នៅរោងមហោស្រព Ho Guom ទីក្រុងហាណូយ បានប្រារព្ធធ្វើឡើងការប្រគំតន្ត្រីស៊ីមហ្វូនីក្រោមប្រធានបទ "សំឡេងក្រោមពន្លឺព្រះអាទិត្យ" ដែលជាការបង្ហាញមុខលើកដំបូងនៃវង់តន្ត្រីស៊ីមហ្វូនីកងទ័ព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top