ព័ត៌មាន
អ៊ីស្រាអែលនិងហេសបូឡា យល់ព្រមឈប់បាញ់
នៅក្នុងការបង្ហោះ នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Truth Social លោកប្រធានាធិបតី ត្រាំ បាននិយាយថា បន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទដោយផ្ទាល់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល លោក ប៊ែនចាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូ និងតំណាងជាន់ខ្ពស់របស់ហេសបូឡា តាមរយៈអន្តរការីនោះ អ៊ីស្រាអែល និងហេសបូឡា បានយល់ព្រមថា "ការបាញ់ប្រហារទាំងអស់នឹងបញ្ឈប់"។ លោក ត្រាំ ក៏បាននិយាយផងដែរថា គ្មានទាហានអ៊ីស្រាអែលណាម្នាក់ បានចូលទៅក្នុងរដ្ឋធានី បេរូត របស់លីបង់ទេ ហើយកងកម្លាំងដែលឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងនេះបានវិលត្រឡប់មកវិញ។
នៅថ្ងៃដដែល ប្រធានរដ្ឋសភាលីបង់ លោក ណាប៊ី ប៊ែរី (Nabih Berri) បានជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ ថា កងកម្លាំងហេសបូឡា បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយ និងភ្លាមមួយរំពិចជាមួយអ៊ីស្រាអែល ព្រមទាំងសន្យាថានឹងធានាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។
នៅចំពោះមុខភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃដដែល បានសម្តែង "ការព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ" លើប្រតិបត្តិការយោធានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ និងតំបន់ជុំវិញ៕