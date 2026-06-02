ព័ត៌មាន
អះអាងនូវតួនាទី ឋានៈ និងការរួមចំណែករបស់វៀតណាមចំពោះសន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍនៃតំបន់
យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស លោក ឡេ ហយជុង ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទាំងនេះ មេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាម ថៃ សិង្ហបុរី និងហ្វីលីពីន បានឯកភាពគ្នាបង្កើតយន្តការថ្មីៗ ដោយបង្ហាញពីទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយ និង កិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅ; ពង្រឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបដោយថាមវន្ត និងប្រសិទ្ធភាពជាមួយប្រទេសទាំងបី លើក្របខ័ណ្ឌទាំងអស់៖ បក្ស រដ្ឋ សភា និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ពង្រឹងចំណងមិត្តភាព និងការតភ្ជាប់រវាងវៀតណាម និងប្រទេសដទៃទៀត ក៏ដូចជារវាងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) ដោយជំរុញរបកគំហើញ ការអភិវឌ្ឍគុណភាពថ្មីៗនៅក្នុងវិស័យសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម និងប្រទេសទាំងបី លើវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ វប្បធម៌ ការអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល ទេសចរណ៍; បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលដោយយុត្តិធម៌ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ទេសចរណ៍ និងការតភ្ជាប់រវាងមូលដ្ឋាន។ ល។ ភាពជោគជ័យនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាសក្ខីភាពដ៏ច្បាស់លាស់អំពីលើកកំពស់ឋានៈ និងតួនាទីរបស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ ដោយធ្វើការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្ម និងវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរជាតិរួមផងដែរ។
ចំណុចសំខាន់មួយគឺសុន្ទរកថាដ៏សំខាន់របស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម នៅក្នុងកិច្ចសន្ទនា Shangri-La ដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីទស្សនៈរបស់វៀតណាមលើស្ថានភាព ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ដោយបន្តបញ្ជាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោលជំហរឱ្យតម្លៃជានិច្ចចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិតខាង និងប្រទេសអាស៊ាន បង្ហាញពីតួនាទីសកម្ម វិជ្ជមាន និងមានការទទួលខុសត្រូវរបស់វៀតណាមក្នុងការពង្រឹងសាមគ្គីភាព បង្កើនមជ្ឈភាពអាស៊ាន រក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ ព្រមទាំង បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីតួនាទីរបស់វៀតណាមក្នុងនាមជាសមាជិកដែលមានទំនួលខុសត្រូវ និងជាសំឡេងដ៏មានកិត្យានុភាពក្នុងបញ្ហាសន្តិភាព សន្តិសុខ និងការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងពិភពលោក៕