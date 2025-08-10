ព័ត៌មាន
អូស្ត្រាលីចាប់អារម្មណ៍លើកំណែទម្រង់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាម
នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះ អ្នកស្រាវជ្រាវបានផ្តោតលើការចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីៗ អំពីប្រទេសវៀតណាមក្នុងវិស័យចំនួនបីគឺ នយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្ម បរិស្ថាន និងកសិកម្ម។ ជាពិសេស សាស្ត្រាចារ្យ Carl Thayer បានធ្វើបទបង្ហាញត្រួសៗ អំពីការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការកាត់បន្ថយស្ថាប័នរបស់បក្ស រដ្ឋសភា និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល និងការកាត់បន្ថយក្បាលម៉ាស៊ីនចុះត្រឹមអាជ្ញាធរពីរកម្រិត។ ដោយវាយតម្លៃលើកំណែទម្រង់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សាស្ត្រាចារ្យ Carl Thayer (បណ្ឌិត្យសភាការពារជាតិអូស្ត្រាលី សាកលវិទ្យាល័យ New South Wales) បានចាត់ទុកថា នេះជាជំហានចាំបាច់សម្រាប់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងសំខាន់នាពេលខាងមុខ៖ “កំណែទម្រង់ដែលលោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម កំពុងអនុវត្តគឺចាំបាច់ដើម្បីកែលម្អចំណាត់ថ្នាក់របស់វៀតណាមក្នុងពិភពលោក ក្នុងការផលិតផលិតផលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដើម្បីគេចចេញពីអន្ទាក់ចំណូលមធ្យម។ គ្រប់វិស័យដែលវៀតណាមត្រូវធ្វើដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យ សុទ្ធតែផ្តោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ លោកអគ្គលេខាបក្សតូ ឡឹម ក៏មានប្រសាសន៍ថា ការធ្វើដូច្នេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ពោលគឺ ទីភ្នាក់ងារដែលមានមុខងារនិងភារកិច្ចត្រួតស៊ីគ្នា ចាំបាច់ត្រូវកំណត់ឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដូច្នេះហើយលោកបានចាប់ផ្តើមកំណែទម្រង់ទីបី ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងដំណើរការ។ ខ្ញុំគិតថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះគឺចាំបាច់ បើមិនដូច្នេះទេ វៀតណាមនឹងមិនអាចទទួលបានជំនួយអន្តរជាតិ និងការវិនិយោគបរទេសបន្ថែមទៀតទេ”។
វៀតណាមគឺជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ និងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អូស្ត្រាលី។ ប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវទំនាក់ទំនង ទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាមួយនឹងសសរស្តម្ភនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមមានការការពារ-សន្តិសុខ សេដ្ឋកិច្ច ការអប់រំ និងការពង្រីកដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ថាមពល និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល៕