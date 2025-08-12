Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អាមេរិក​បញ្ជាក់​ពី​លទ្ធភាពដែល​​ប្រធានាធិបតី​អ៊ុយក្រែន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាឡាស្កា

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង លោក Matthew Whitaker នាថ្ងៃទី ១០ ខែសីហាបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អាចនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-រុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះ នៅរដ្ឋអាឡាស្កា ក្នុងបរិបទដែលមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឱ្យទីក្រុងកៀវ ចូលរួមការចរចាដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ។ ឆ្លើយសំណួររបស់ CNN ថា តើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងសមភាគីរុស្ស៊ី នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ដែរឬទេ លោក Matthew Whitaker បានឲ្យដឹងថា វាអាចទៅរួច។

(VOVWORLD) - ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង លោក Matthew Whitaker នាថ្ងៃទី ១០ ខែសីហាបានឲ្យដឹងថា ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អាចនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាមេរិក-រុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះ នៅរដ្ឋអាឡាស្កា ក្នុងបរិបទដែលមេដឹកនាំអឺរ៉ុបកំពុងជំរុញឱ្យទីក្រុងកៀវ ចូលរួមការចរចាដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ។

ឆ្លើយសំណួររបស់ CNN ថា តើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky អាចចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និងសមភាគីរុស្ស៊ី នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា ដែរឬទេ លោក Matthew Whitaker បានឲ្យដឹងថា វាអាចទៅរួច។

ការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីស្វែងរកច្រកចេញពីជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនដោយគ្មានវត្តមានរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានបង្កការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឱ្យក្រុងកៀវប្រគល់ទឹកដីមួយផ្នែករបស់ខ្លួន។

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការណាតូ លោក Matthew Whitaker ថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការណាតូ នៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែល ប្រទេសបែលហ្សិក ថ្ងៃទី ៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២៥។ រូបថត៖ REUTERS/Marta Fiorin

ក្នុងចលនាការទូតជាបន្តបន្ទាប់ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន លោក Volodymyr Zelensky បានជួបសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយដៃគូចំនួន ១៣ នាក់ក្នុងរយៈពេលបីថ្ងៃកន្លងមកនេះ រួមទាំងអ្នកគាំទ្រសំខាន់ៗរបស់ក្រុងគៀវ គឺអាល្លឺម៉ង់ អង់គ្លេស និងបារាំង។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសនាពេលថ្មីៗនេះ សហភាពអឺរ៉ុប (EU) បានបញ្ជាក់ថា រាល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយត្រូវតែមានការចូលរួមពីទីក្រុងគៀវ និងមហាអំណាចអឺរ៉ុប ដោយបដិសេធសេណារីយ៉ូនៃការបង្ខំឱ្យអ៊ុយក្រែនប្រគល់ទឹកដីមួយផ្នែក ជាថ្នូរនឹងសន្តិភាព៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

